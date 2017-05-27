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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Китайских инвесторов заинтересовало строительство тоннеля в Крым

Китайские инвесторы заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Ранее Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель. Строительство хотели вести за счет частных инвестиций, передвижение транспорта по нему предлагалось сделать платным. В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что данный проект хоть и получил положительную общественную экспертизу, но пока выглядит как мечта.

«Одно из рабочих предложений, которое звучало — был проявлен интерес к строительству тоннеля параллельно с мостом, будем обсуждать, так это или нет. Те технологии, которые могут китайские предприниматели предложить, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — сказал Мельников в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Кроме того, по словам Мельникова, китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе.

«Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — рассказал министр о контактах представителей властей Крыма и китайских бизнесменов и интересах зарубежных инвесторов.

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