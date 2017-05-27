Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1,3 млрд рублей
Деньги пойдут на погашение старых кредитов и дефицита бюджета.
Деньги пойдут на погашение старых кредитов и дефицита бюджета.
Администрация Красноярска собирается взять кредит у банков на 1,3 млрд рублей. Деньги пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Постановление уже подписал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. В документе говорится, что срок кредитования составит 1096 дней. Выплатить деньги мэрия планирует до конца 2020 года. Всего администрация планирует открыть пять кредитных линий на сумму от 200 до 300 млн рублей.
«Результатом оказания услуг по муниципальным контрактам является получение кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета Красноярска и погашения муниципальных долговых обязательств», — сказано в постановлении.
Напомним, в марте 2017 года мэрия Красноярска получила кредит под 9,7% годовых, который позволит заместить имеющиеся финансовые задолженности. Победителем аукциона стал АО «Банк Акцепт». Срок кредита — до 31 декабря 2020 года.