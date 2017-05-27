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15:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1,3 млрд рублей

Деньги пойдут на погашение старых кредитов и дефицита бюджета.

Администрация Красноярска собирается взять кредит у банков на 1,3 млрд рублей. Деньги пойдут на погашение старых задолженностей, а также для покрытия дефицита бюджета. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Постановление уже подписал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. В документе говорится, что срок кредитования составит 1096 дней. Выплатить деньги мэрия планирует до конца 2020 года. ​Всего администрация планирует открыть пять кредитных линий на сумму от 200 до 300 млн рублей.

«Результатом оказания услуг по муниципальным контрактам является получение кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета Красноярска и погашения муниципальных долговых обязательств», — сказано в постановлении.

Напомним, в марте 2017 года мэрия Красноярска получила кредит под 9,7% годовых, который позволит заместить имеющиеся финансовые задолженности. Победителем аукциона стал АО «Банк Акцепт». Срок кредита — до 31 декабря 2020 года.

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Мэрия Красноярска возьмет кредит на 1,3 млрд рублей
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