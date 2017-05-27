Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Сергей Шойгу: Стала известна причина катастрофы ТУ-154
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
«Единственный в мире»: СМИ о российском ЗРК, который видит стелсы
Захарова ответила анекдотом на идею Киева о визах
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Анисина простила Джигурду и показала округлившийся живот - СМИ
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
20Крепостные стены XXI века
13:30 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин прогнозирует небольшое ослабление рубля к концу года

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Экс-глава Минфина, председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин прогнозирует небольшое ослабление рубля к концу года — до чуть больше, чем 60 рублей за доллар.

Источник: РИА Новости

«Цены (на нефть — ред.) будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55 (долларов за баррель — ред.). К этому — и к той, и другой цене нужно готовиться… Если будет на нынешнем уровне — 56−57 долларов за баррель, то немножко рубль ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар», — сказал Кудрин в интервью программе «Вести в субботу».

Читайте также
Кудрин сравнил госуправление в России со «старой скрипучей машиной»

Вечером в пятницу июльский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговался на уровне 52,2 доллара за баррель, марки WTI — 49,6 доллара за баррель. Официальный курс евро к рублю, установленный в пятницу ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 65,73 копейки, до 63,6689 рубля, курс доллара увеличился на 68,59 копейки, до 56,756 рубля.

Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей. Но глава министерства Максим Орешкин 22 мая говорил, что МЭР в июне может уточнить прогноз, в том числе по инфляции, курсу рубля и цене на нефть, если нефтедобывающие страны продлят соглашение по снижению добычи. 25 мая ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, продлили это соглашение до 1 апреля 2018 года.

Кудрин также отметил, что в этом году впервые есть экономический рост после трех лет падения.

«Путь он будет маленький, но это уже выход на новую траекторию, интерес к России будет просыпаться», — отметил Кудрин.

Комментарии
3
Евгений Евгений
тут и экспертом не надо к концу года все падало! На пенсию Кудру
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Alex Heavy
Однажды,этот"умник",вбухал всю заначку России,в облигации США,под 2% годовых,а теперь даёт советы -как жить дальше!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Денис Долгополов
Так пока бы привыкнуть,что к НГ. Всегда рубль слабеет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Курс валют
$
Доллар США ЦБ
56.7560   +0.69
$
Доллар США ММВБ
56.5500   -0.41
Евро ЦБ
63.6689   +0.66
Евро ММВБ
63.1650   -0.64
'Зверь' Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Брюсселе
МИД Италии: Группа семи признала важность диалога с Москвой
NYT узнала о просьбе Дерипаски в обмен на показания в США
Умер Збигнев Бжезинский
Российские самолеты уничтожили колонну боевиков ИГ в Сирии
Зюганов призвал КПРФ активизировать протесты на улице
Южная Корея отреагировала на захват судна сомалийскими пиратами
Спорт
Скорая помощь для сборной Аргентины Главный тренер испанской "Севильи" Хорхе Сампаоли покинул свой пост, чтобы встать у руля сборной Аргентины
Авто
Mercedes готовит новую модель EQ Mercedes-Benz продолжит делать шаги по развитию своего нового бренда EQ
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь