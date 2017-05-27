Кудрин прогнозирует небольшое ослабление рубля к концу года

«Цены (на нефть — ред.) будут искать новый уровень равновесия, это происходит в течение двух последних лет и будет происходить один-два-три года, может быть так, что мы можем увидеть и разницу: и 40, и 55 (долларов за баррель — ред.). К этому — и к той, и другой цене нужно готовиться… Если будет на нынешнем уровне — 56−57 долларов за баррель, то немножко рубль ослабнет к концу года и будет чуть больше чем 60 рублей за доллар», — сказал Кудрин в интервью программе «Вести в субботу».

Вечером в пятницу июльский фьючерс на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговался на уровне 52,2 доллара за баррель, марки WTI — 49,6 доллара за баррель. Официальный курс евро к рублю, установленный в пятницу ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 65,73 копейки, до 63,6689 рубля, курс доллара увеличился на 68,59 копейки, до 56,756 рубля.

Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 64,4 рубля в текущем году. В конце года, по прогнозу министерства, доллар будет стоить 68 рублей. Но глава министерства Максим Орешкин 22 мая говорил, что МЭР в июне может уточнить прогноз, в том числе по инфляции, курсу рубля и цене на нефть, если нефтедобывающие страны продлят соглашение по снижению добычи. 25 мая ОПЕК и ряд стран, не входящих в картель, продлили это соглашение до 1 апреля 2018 года.