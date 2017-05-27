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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву

Американская авиакомпания Delta Airlines возобновила полеты между США и Россией. С 27 мая перевозчик выполняет пять рейсов в неделю из Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) в Москву (Шереметьево) и обратно. На линии используется лайнер Boeing-767, рассчитанный на 225 пассажиров.

Источник: Reuters

Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево, первый в этом году рейс перевозчик из США выполнил 27 мая. Ожидается, что самолет приземлится в российской столице около 14:00 мск.

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Авиакомпания будет летать из Нью-Йорка (аэропорт имени Джона Кеннеди) в Шереметьево (терминал D) и обратно пять раз в неделю. На линии используется самолет Boeing-767, рассчитанный на 225 пассажиров.

О возобновлении рейсов в Россию на летний период представители Delta Airlines заявляли еще в ноябре прошлого года. Тогда же было объявлено, что провозная емкость на маршруте «возрастет на 1,5 тысячи мест по сравнению с аналогичным периодом 2015 года».

Как долго продлятся полеты, не сообщается. Перевозчик приостанавливает рейсы в Россию каждый зимний сезон.

В 2016 году Delta Airlines выполняла полеты из Нью-Йорка в Шереметьево с 16 мая по 6 сентября.

После ухода Delta единственным прямым перевозчиком на маршруте Москва — Нью‑Йорк остается «Аэрофлот».

Delta Airlines считается самой крупной авиакомпанией мира по трем критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения).

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