Крупнейшая авиакомпания мира возобновила рейсы в Москву
Американская авиакомпания Delta Airlines возобновила полеты между США и Россией. С 27 мая перевозчик выполняет пять рейсов в неделю из
Американская авиакомпания Delta Airlines возобновила полеты между США и Россией. С 27 мая перевозчик выполняет пять рейсов в неделю из
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Авиакомпания будет летать из
О возобновлении рейсов в Россию на летний период представители Delta Airlines заявляли еще в ноябре прошлого года. Тогда же было объявлено, что провозная емкость на маршруте «возрастет на 1,5 тысячи мест по сравнению с аналогичным периодом 2015 года».
Как долго продлятся полеты, не сообщается. Перевозчик приостанавливает рейсы в Россию каждый зимний сезон.
В 2016 году Delta Airlines выполняла полеты из
После ухода Delta единственным прямым перевозчиком на маршруте Москва — Нью‑Йорк остается «Аэрофлот».
Delta Airlines считается самой крупной авиакомпанией мира по трем критериям (размер флота, объем пассажироперевозок и число пунктов назначения).