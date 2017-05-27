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15:11 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Столичные адвокаты будут защищать права граждан по реновации независимо от их позиции

Адвокаты Москвы будут защищать права граждан по вопросам связанными с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации независимо от их позиции. Об этом журналистам сообщил президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков.

Источник: Агентство «Москва»

«Есть согласные с реновацией, есть не согласные с реновацией, есть сомневающиеся, а есть люди, которым безразлично, но на определенном этапе времени они могут изменить свое мнение, либо согласиться с участием в программе, либо нет. При переезде гражданина могут возникать спорные вопросы, есть процедуры примирительные, которые достигаются между сторонами и они приходят к компромиссу, но когда невозможен компромисс, когда возникает неразрешение вопроса, который может быть разрешен только в суде, для этого и предусмотрена процедура судебного обжалования, именно суд поставит точку в возникшем споре и после вынесения решения, мы сможем узнать кто был прав. Независимо от того, кто обратится, доверителем может быть и организация, и правительство, и гражданин, тот, кто обратится, те интересы и должны отстаивать адвокаты, независимо от позиции», — сказал И. Поляков.

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В свою очередь президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев добавил, что в случае, если права граждан будут ущемлены, адвокаты со своей стороны готовы их защищать. «Наше конституционное право и обязанность перед гражданами — выполнять нашу обязанность по защите их законных прав и интересов. Если граждане почувствуют, что где-то их права ущемляют, обижают, а то и обманывают, то, конечно же мы будем в соответствии с законом, каждый имеет на это право, вплоть до обращения в суд и свои права защитить», — отметил он.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Защита» Максим Устинюк также подчеркнул, что благодаря методическому занятию, которое проводилось накануне единого дня приема граждан, помогает оказывать квалифицированную помощь гражданам по вопросам реновации.

«На сегодняшний день, те адвокаты, которые принимали участие в этих семинарах, на мой взгляд, достаточно хорошо узнали про закон о реновации и на те больные вопросы, которые есть и которые могут появиться у жителей столицы, они постараются ответить квалифицированно и помочь разъяснить, развеять те сомнения, которые могут быть у жителей», — пояснил адвокат.

Сегодня, 27 мая, в рамках заключенного между Московской городской думой и Адвокатской палатой Москвы соглашения столичные адвокаты и депутаты проводят бесплатную юридическую консультацию, которая проходит в парке столичного парламента на Страстном бульваре, по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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