Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей

В марте 2017 года среднемесячная зарплата увеличилась до 31884 рублей, рост составил 6%, но реальная выросла незначительно, на 2,5%. Об этом говорят данные Пермьстата. А самая высокая зарплата — более 45 тысяч рублей — у финансистов и страховщиков, а также специалистов информации и связи. Меньше всего, а это около 17 тысяч, получают те, кто служит в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.