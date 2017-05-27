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17:12 (мск), источник: Вести - Пермь

Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей

Самая высокая зарплата — более 45 тысяч рублей — у финансистов и страховщиков, а также специалистов информации и связи.

В марте 2017 года среднемесячная зарплата увеличилась до 31884 рублей, рост составил 6%, но реальная выросла незначительно, на 2,5%. Об этом говорят данные Пермьстата. А самая высокая зарплата — более 45 тысяч рублей — у финансистов и страховщиков, а также специалистов информации и связи. Меньше всего, а это около 17 тысяч, получают те, кто служит в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

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