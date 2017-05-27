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15:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Нефтяники РТ участвуют в сокращении добычи в рамках соглашения РФ с ОПЕК

Объем добычи нефти и газового конденсата в стране в первом квартале 2017 года составил 136 млн тонн, увеличившись на 0,6 процента.

В головном офисе ПАО «Татнефть» в Альметьевске под председательством Президента Татарстан Рустама Минниханова сегодня состоялось совещание с руководителями малых нефтяных компаний (МНК) республики по итогам деятельности в 1-м квартале 2017 года и перспективам их развития. В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Альберт Каримов, руководители ряда министерств, ведомств республики, подразделений федеральных структур, работники аппаратов Президента и Правительства РТ, главы администраций нефтяного региона республики, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Год начался с роста нефтяных цен — это дает надежду на долгосрочную стабилизацию котировок на высоком уровне и, как следствие, долгосрочный стабилизационный процесс, с этих слов начал Рустам Минниханов встречу. Он отметил, что появились первые признаки выхода экономики России из двухлетней рецессии. Рост производства в среднесрочной перспективе ожидается порядка 1,5 процента в год. В Татарстане же с начала года наметилась динамика за 4 процента, и есть надежда на сохранение ее до конца года. Положительная динамика в республике по основным макроэкономическим показателям, превышающая общероссийские показатели, во многом является заслугой нефтяников, считает Рустам Минниханов.

Объем добычи нефти и газового конденсата в стране в первом квартале 2017 года составил 136 млн тонн, увеличившись на 0,6 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это связано с ограничениями по соглашению с ОПЕК, иначе динамка была бы другой, отметил Президент РТ. По его информации, в соответствии с обязательствами по Венскому соглашению со странами ОПЕК Россия к маю текущего года сократила добычу нефти до целевого уровня — на 300 тыс. баррелей в сутки по отношению к добыче в октябре 2016 года. Как итог, в первом квартале цена на нефть держалась в среднем на уровне 55 долларов за баррель.

Нефтяные компании Татарстана обеспечили положительные темпы нефтедобычи. Индекс их промышленного производства составил 103,1 процента по отношению к январю-марту 2016 г., добыто 8 млн 905 тыс. тонн нефти, в том числе малыми компаниями 1 млн 780 тыс. тонн. При этом выполнены все обязательства по сокращению добычи, подчеркнул Рустам Минниханов. Как отметил затем генеральный директор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис Валиев, суммарное снижение по малым компаниям Татарстана в апреле месяце 2017 года составило 1,7 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2016 года.

Отмечен рост инвестиционной активности по малым нефтяным компаниям, продолжил Президент РТ. Увеличились объемы бурения, геолого-разведочных работ. Выросла выручка компаний, в частности, в первом квартале объем отгруженной продукции составил более 28 млрд рублей, платежи в консолидированный бюджет республики — более 1,2 млрд рублей.

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