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17:53 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Mitsubishi заявили, что готовы построить завод в Украине

Глава Mitsubishi заявил о возможности строительства автосборочного предприятия во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключает, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие. Об этом сообщает Finance.ua.

Об этом глава автокомпании рассказал во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что материально-техническую базу Национальной полиции Украины пополнили 635 служебных автомобилей японского производства.

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