В Mitsubishi заявили, что готовы построить завод в Украине

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Глава японской компании Mitsubishi Осаму Масуко не исключает, что с ростом украинского рынка и увеличением спроса, Mitsubishi Motors может построить в Украине автосборочное предприятие. Об этом сообщает Finance.ua.

Об этом глава автокомпании рассказал во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.