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20:06 (мск), источник: Sputnik.by

Из Гомеля начали летать самолеты в Турцию

Гомельский аэропорт еще в 1993 году получил статус международного, однако активно его не используют.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Прямые рейсы из Гомеля в Турцию начала выполнять авиакомпания «Белавиа» совместно с одним из украинских туроператоров с пятницы.

Перелеты из Гомеля в Турцию торжественно открыли 26 мая: первые туристы отправились на морской отдых благодаря одной из украинских туристических компаний.

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На сайте авиакомпании «Белавиа» пока недоступна информация о рейсах из областного центра в Турцию — вероятно, они будут обслуживать лишь клиентов туроператора. Сейчас в расписании значатся регулярные рейсы в российский Калининград.

Аэропорт Гомеля получил статус международного в 1993 году, однако до сих пор используется не очень активно. Сайт аэропорта отыскать нелегко — он расположен на бесплатном хостинге под доменным именем Ucoz и не очень современен.

Сами гомельчане пока вынуждены летать на отдых или в командировки из аэропортов столиц — Минска, Киева или Москвы.

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