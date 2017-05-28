В воронежских автобусах установят систему видеонаблюдения
Мера поможет отследить работу водителей пассажирского транспорта.
Мера поможет отследить работу водителей пассажирского транспорта.
Воронежские пассажирские автобусы оборудуют системами видеонаблюдения. Решение приняли на совещании городской Госавтоинспекции с представителями крупных
В совещании поучаствовали сотрудники городского управления транспорта и управления государственного автодорожного надзора. Они обсудили способы улучшения качества работы общественного транспорта. Участники совещания отметили, что нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта вызывают нарекания жителей. Установка систем видеонаблюдения в автобусах станет одним из способов борьбы с нарушениями. Кроме того, с водителями пассажирского транспорта проведут совещания. Водителям напомнят об ответственности за нарушения ПДД, правилах посадки и высадки пассажиров, необходимости вежливого обращения с пассажирами.
В марте 2017 года Общественный совет при ГУ МВД по Воронежской области запустил акцию «Остановим хамов за рулем маршруток». Горожан попросили присылать общественникам фото и видео нарушений. Очевидцы при этом получали анонимность.
Контекст
Только с января по март 2017 года в Воронежской области произошло восемь аварий с участием общественного транспорта. Травмы получили девять человек. В январе 2017 года водитель маршрутки № 64 не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автобуса «Газель Next» и спровоцировал тройное ДТП с четырьмя пострадавшими. В марте маршрутный «ПАЗ», также не выдержавший дистанцию до грузовика, врезался в «КАМАЗ» на Северном мосту. В ДТП пострадали 83-летняя женщина и 47-летний мужчина.
Нарушения ПДД водителями общественного транспорта в Воронеже не раз попадали на видео. В апреле 2017 года жители зафиксировали выезд маршрутного «ПАЗа» на встречную полосу, в январе — проезд двух маршруток на красный свет светофора. После того как ролики появлялись в сети, некоторых водителей штрафовали. В октябре 2016 года регистратор одного из автомобилистов записал проехавшего на красный свет водителя автобуса № 68. Воронежец написал заявление в ГИБДД, нарушитель заплатил 6 тыс. рублей штрафа.