В воронежских автобусах установят систему видеонаблюдения

Воронежские пассажирские автобусы оборудуют системами видеонаблюдения. Решение приняли на совещании городской Госавтоинспекции с представителями крупных компаний-перевозчиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 27 мая.

В совещании поучаствовали сотрудники городского управления транспорта и управления государственного автодорожного надзора. Они обсудили способы улучшения качества работы общественного транспорта. Участники совещания отметили, что нарушения правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта вызывают нарекания жителей. Установка систем видеонаблюдения в автобусах станет одним из способов борьбы с нарушениями. Кроме того, с водителями пассажирского транспорта проведут совещания. Водителям напомнят об ответственности за нарушения ПДД, правилах посадки и высадки пассажиров, необходимости вежливого обращения с пассажирами.

В марте 2017 года Общественный совет при ГУ МВД по Воронежской области запустил акцию «Остановим хамов за рулем маршруток». Горожан попросили присылать общественникам фото и видео нарушений. Очевидцы при этом получали анонимность.

Контекст

Только с января по март 2017 года в Воронежской области произошло восемь аварий с участием общественного транспорта. Травмы получили девять человек. В январе 2017 года водитель маршрутки № 64 не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автобуса «Газель Next» и спровоцировал тройное ДТП с четырьмя пострадавшими. В марте маршрутный «ПАЗ», также не выдержавший дистанцию до грузовика, врезался в «КАМАЗ» на Северном мосту. В ДТП пострадали 83-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Нарушения ПДД водителями общественного транспорта в Воронеже не раз попадали на видео. В апреле 2017 года жители зафиксировали выезд маршрутного «ПАЗа» на встречную полосу, в январе — проезд двух маршруток на красный свет светофора. После того как ролики появлялись в сети, некоторых водителей штрафовали. В октябре 2016 года регистратор одного из автомобилистов записал проехавшего на красный свет водителя автобуса № 68. Воронежец написал заявление в ГИБДД, нарушитель заплатил 6 тыс. рублей штрафа.