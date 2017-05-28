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08:20 (мск), источник: Newtimes.kz

На строительстве ЭКСПО сэкономили более 300 млрд тенге — Есимов

Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сообщил, что на строительстве ЭКСПО удалось сэкономить более 300 млрд тенге, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

По его словам, сам процесс подготовки к международной выставке стал для страны своего рода антикризисной программой. Порядка 400 предприятий получили заказы и выполнили работы на 414 млрд тенге. В результате было создано 55 тысяч рабочих мест.

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Официально выставка распахнет свои двери 10 июня. Участие в ней примут 115 стран и 20 международных организаций. Продано более миллиона билетов представителям 44-х государств. Информацией о проведении выставки было охвачено свыше 1 миллиарда населения земного шара, добавил Ахметжан Есимов.

«Это была большая работа. Может быть, даже борьба с подрядчиками. Это естественно, они хотят заработать больше денег. Тем не менее мы эту работу провели успешно. Огромный объем работ. От технико-экономического обоснования, которое было разработано еще в 2014 году, от стоимости работ нам удалось сейчас сэкономить более 300 млрд тенге. Эти 1,5 года были очень напряженными», — сказал председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов.

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