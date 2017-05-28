На строительстве ЭКСПО сэкономили более 300 млрд тенге — Есимов

По его словам, сам процесс подготовки к международной выставке стал для страны своего рода антикризисной программой. Порядка 400 предприятий получили заказы и выполнили работы на 414 млрд тенге. В результате было создано 55 тысяч рабочих мест.

Официально выставка распахнет свои двери 10 июня. Участие в ней примут 115 стран и 20 международных организаций. Продано более миллиона билетов представителям 44-х государств. Информацией о проведении выставки было охвачено свыше 1 миллиарда населения земного шара, добавил Ахметжан Есимов.