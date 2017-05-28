На строительстве ЭКСПО сэкономили более 300 млрд тенге — Есимов
Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сообщил, что на строительстве ЭКСПО удалось сэкономить более 300 млрд тенге, передает телеканал «Хабар 24».
Глава нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов сообщил, что на строительстве ЭКСПО удалось сэкономить более 300 млрд тенге, передает телеканал «Хабар 24».
По его словам, сам процесс подготовки к международной выставке стал для страны своего рода антикризисной программой. Порядка 400 предприятий получили заказы и выполнили работы на 414 млрд тенге. В результате было создано 55 тысяч рабочих мест.
Официально выставка распахнет свои двери 10 июня. Участие в ней примут 115 стран и 20 международных организаций. Продано более миллиона билетов представителям 44-х государств. Информацией о проведении выставки было охвачено свыше 1 миллиарда населения земного шара, добавил Ахметжан Есимов.
«Это была большая работа. Может быть, даже борьба с подрядчиками. Это естественно, они хотят заработать больше денег. Тем не менее мы эту работу провели успешно. Огромный объем работ. От