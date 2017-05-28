На 4 дня перенесли подачу горячей воды в правобережных районах Новосибирска

Напомним, что накануне традиционного отключения горячей воды, управляющие компании уведомили жителей многоквартирных домов, что воду дадут 27 мая. Однако в назначенный срок воду так и не дали. «В связи с дефектом на теплотрассе подключение горячей воды в Дзержинском, Центральном и Железнодорожном районе отложено до 24.00 часов 31 мая», — отвечает автоответчик управляющей компании «СПАС Дом».

По данным муниципального портала г. Новосибирска, часть домов Дзержинского и Центрального районов, где подача горячей воды была запланирована на 27 мая, по-прежнему остаются без горячей воды из-за дефектов на теплотрассе. Согласно информации, размещенной на муниципальном портале, сейчас от горячей воды в городе отключено 1242 домов.