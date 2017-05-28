На 4 дня перенесли подачу горячей воды в правобережных районах Новосибирска
Без горячей воды еще на четыре дня оставили жителей Дзержинского, Центрального и Железнодорожного районов. Обещанную 27 мая подачу воды отложили до 31 мая.
Без горячей воды еще на четыре дня оставили жителей Дзержинского, Центрального и Железнодорожного районов. Обещанную 27 мая подачу воды отложили до 31 мая.
Напомним, что накануне традиционного отключения горячей воды, управляющие компании уведомили жителей многоквартирных домов, что воду дадут 27 мая. Однако в назначенный срок воду так и не дали. «В связи с дефектом на теплотрассе подключение горячей воды в Дзержинском, Центральном и Железнодорожном районе отложено до 24.00 часов 31 мая», — отвечает автоответчик управляющей компании «СПАС Дом».
По данным муниципального портала г. Новосибирска, часть домов Дзержинского и Центрального районов, где подача горячей воды была запланирована на 27 мая,