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11:54 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь попала в Топ-100 стран по доходам от игр

В рейтинге Top 100 Countries by Game Revenues Беларусь заняла 69 место.

Источник: Ежедневник.by

Исследовательская компания Newzoo поделилась интересной статистикой о странах, которые, по её прогнозам, принесут видеоигровым издателям больше всего прибыли в 2017 году.

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Newzoo поделилась списком из 100 стран, жители которых потратят на видеоигры больше всего денег в 2017 году, если ситуация на рынке не будет серьёзно меняться на протяжении этого года. При расчётах компания учитывала только прибыль от покупки видеоигр и внутриигровых покупок, исключая прибыль от продаж «железа», ставок на видеоигры, налоги и тому подобное. Оценки основаны на сочетании первичных исследований потребителей, транзакционных данных, квартальных отчетов компаний и данных переписи.

Беларусь в рейтинге заняла 69 место. По версии исследователей, в нашей стране насчитывается 6 млн 537 тысяч интернет-пользователей. Доход же от видеоигр принесет от их распространения в Беларуси в 2017 году 69 млн 591 тысяч долларов.

Отметим, что Россия в данном рейтинге разместилась на 11 месте с доходом 1,4 млрд долларов. Украина находится на 43 позиции с доходом в 189 миллионов.

На первой позиции в списке оказался Китай с 800 млн пользователями интернета и прибылью в 27,5 трлн долларов. На втором месте ожидаемо находится США с 261 млн пользователями и 25 трлн долларов, а на третьем месте оказалась Япония, в которой интернетом пользуются 119 млн человек, и они приносят видеоигровой индустрии 12,5 трлн долларов.

Остальные соседи Беларуси разместились в рейтинге следующим образом: Польша — на 23 позиции с доходом 489 млн долларов, Литва — на 78 месте с доходом в 40 млн долларов, Латвия — на 93 позиции с доходом в 27 млн долларов.

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