«Укрзализныця» и «Укрэнерго» потратили в Л/ДНР 800 млн грн

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Государственные НЭК «Укрэнерго» и ПАО «Укрзализныця» за минувший год вложили в свои подразделения в ЛНР и ДНР более 800 млн грн, пишет в материале для ZN.UA народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

«Согласно данным, предоставленным этими компаниями, “Укрэнерго” в 2016 году потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории (НКТ), а “Укрзализныця” — 681,238 млн грн», — говорится в статье.

По словам депутат, «Укрэнерго», при этом, решила «не замечать» постановления Кабмина № 263 от 7 мая 2015 г., которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение на неконтролируемых территориях только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закладывает в тариф «Укрэнерго» средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом — просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках», — отмечает Войцицкая.

Как сообщалось ранее, глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун удивился открытию уголовного производства по факту растраты средств на покупке вагонов.