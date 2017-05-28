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10:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Укрзализныця» и «Укрэнерго» потратили в Л/ДНР 800 млн грн

«Укрэнерго» в 2016 году потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории, а «Укрзализныця» — 681,238 млн грн.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Государственные НЭК «Укрэнерго» и ПАО «Укрзализныця» за минувший год вложили в свои подразделения в ЛНР и ДНР более 800 млн грн, пишет в материале для ZN.UA народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

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«Согласно данным, предоставленным этими компаниями, “Укрэнерго” в 2016 году потратила 154,906 млн грн на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории (НКТ), а “Укрзализныця” — 681,238 млн грн», — говорится в статье.

По словам депутат, «Укрэнерго», при этом, решила «не замечать» постановления Кабмина № 263 от 7 мая 2015 г., которым правительство обязало эту компанию финансировать свое подразделение на неконтролируемых территориях только за счет взносов от других энергетических компаний, работающих там.

«Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), закладывает в тариф «Укрэнерго» средства в объеме, необходимом для финансирования сетей только на подконтрольной территории, но компания расходует средства нецелевым образом — просто недофинансирует контролируемые районы и за их счет обеспечивает почти бесплатную работу магистральных электросетей в «молодых республиках», — отмечает Войцицкая.

Как сообщалось ранее, глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун удивился открытию уголовного производства по факту растраты средств на покупке вагонов.

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