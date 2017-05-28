Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

Источник: ИТАР-ТАСС

28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21−300 («Магистральный самолет XXI века»).

Это первый лайнер, сделанный полностью по западным стандартам с учетом мировых тенденций и реального спроса на рынке. Созданный без советского задела он является вторым после Sukhoi Superjet 100 (SSJ, ближнемагистральный самолет. — Прим. ТАСС) масштабным российским проектом в области гражданской авиации. МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Создание лайнера Разработка ведется ОАО «Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» и ПАО «Корпорация «Иркут» (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК).на базе нереализованного проекта Як-242 в конце 1980-х годах. В 2014 году заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что серийные машины проекта МС-21 будут называться Як-242.

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В 2014 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявлял, что серийные машины проекта МС-21 будут называться Як-242. Однако в 2015 года было заявлено, что самолет не получит обозначение Як-242, а так и останется МС-21. Прежде всего, это было связано с продвижением на мировом рынке: репутация будет расти вместе с новым самолетом. Рогозин неоднократно заявлял о максимальной концентрации усилий и слаженному взаимодействию ОАК и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) при созданию самолета МС-21. По его мнению, без этого невозможно создать конкурентный продукт, учитывая, что большинство комплектующих МС-21, включая его двигатель, принципиально новые разработки. Рогозин подчеркивал, что, несмотря на наличие другого нового самолета SSJ-100 (первый полет был осуществлен в 2008 г., эксплуатируется с 2011-го. — Прим. ТАСС), на разработчиках МС-21 лежит огромная ответственность. 8 июня 2016 года на церемонии выкатки нового самолета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что Россия не исчезнет из «высшей лиги» мирового авиастроения. Он подчеркнул, что Россия способна создавать самолеты, конкурирующие с иностранными производителями.

Нынешнее событие подтверждает, что мы способны такие машины создавать, которые продвигают вперед наше авиастроение и будут конкурировать с другими самолетами. Дмитрий Медведев

Экономичный, технологичный, отечественный Разработаны две модификации самолета с типовой двухклассовой компоновкой: базовый МС-21−300 (163−211 мест) и укороченный вариант — МС-21−200 (на 132−165 мест). Сертификация последнего намечена на 2019−2020 годы. Для каждой модификации предусмотрены версии с обычной (3500 км) и увеличенной (5000 км) дальностью. В дальнейшем могут появиться и дальнемагистральные версии (до 7000 км).

От SSJ-100 самолет МС-21 отличается увеличенной дальностью полета (максимально 4578 км против 6400 км) и большим количеством посадочных мест.

В SSJ-100 максимально может поместиться 108 пассажирских кресел, в МС-21 — до 211 кресел. На МС-21 будет наивысший уровень комфорта для пассажиров благодаря увеличенной ширине пассажирского салона. Увеличенный диаметр фюзеляжа (4,06 м) обеспечивает увеличение емкости багажных полок в пассажирском салоне и багажных отсеков, расположенных под его полом.

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По данным журнала «Крылья Родины», у МС-21 на одно пассажирское кресло приходится около 27 дюймов поперечного сечения фюзеляжа (у самолета Airbus А330 — 25 дюймов, Boeing 787 — только 24 дюйма). Ширина пассажирского кресла увеличена до 18 дюймов (у А330 — 17), а проход между креслами — до 22,5. Это гораздо больше, чем у конкурентов. Пассажиры смогут более комфортно расположиться при длительных перелетах и получат возможность свободно перемещаться по салону. Кроме того сокращается время посадки и высадки пассажиров (примерно на 30% лучше самолетов-аналогов). Пассажирский салон МС-21 также получит новую систему кондиционирования, что должно благоприятно сказаться на самочувствии пассажиров. Также для удобства планируется использовать трехсезонное регулирование температуры. Первые экземпляры МС-21 будут оборудованы импортным двигателем Pratt & Whitney, в дальнейшем же двигатель будет заменен на отечественный ПД-14. Это базовый гражданский двигатель нового поколения, который создается широкой кооперацией предприятий ОДК для авиалайнера МС-21. На основе унифицированного компактного газогенератора ПД-14 возможно создание целого семейства двигателей тягой 9−18 тонн, предназначенных для ближне- и среднемагистральных самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Разработка ПД-14 принадлежит конструкторскому бюро «Авиадвигатель», головной производитель — Пермский моторный завод.

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Как отмечают эксперты, при сопоставимых с американским мотором характеристиках двигатель ПД-14 станет еще и родоначальником целой линейки моторов для самолетов. Его более мощные модификации на базе газогенератора, но с редукторным вентилятором (ПД-18Р) будут применяться на Ту-214, Ил-96−300 и Ил-96−400Т. Вариант двигателя меньшей мощности ПД-10 — на самолетах SSJ-100. Еще одно достоинство. В конструкции авиалайнера впервые в отечественном самолетостроении широко применяются композиционные материалы — их около 40%. Применение углепластиков позволило увеличить размах крыла, также композиты используются в хвостовом оперении воздушного судна. Будущий перспективный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) проектируется с учетом опыта создания МС-21. Еще одним новшеством МС-21, по мнению специализированного издания по авиации «Крылья Родины», является и специальная система снижения нагрузок и управления ими. Ожидается, что за счет снижения веса конструкции самолета в сочетании с его высокой тяговооруженностью, позволит сократить разбег МС-21 почти на 300 м, а также увеличить почти на 600 м его практический потолок по сравнению с самыми новыми аналогами фирм Airbus и Boeing. Кабина пилотов МС-21 создана с учетом самых современных требований к ее эргономике, что должно упростить пилотирование машины и снизить нагрузку на экипаж. Концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) разработано более 70% БРЭО МС-21, при этом активно использовался принцип модульной электроники. Первый опытный экземпляр Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года, официальная презентация (первая выкатка из цеха) состоялась 8 июня 2016 года.

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Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на II квартал 2016 года, были перенесены на 2017 год. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года. 28 апреля первый летный экземпляр покинул цех окончательной сборки для подготовки к первому полету. 15 мая на аэродроме Иркутского авиазавода самолет МС-21−300−0001 выполнил рулежки, также проверялись различные системы самолета, отрабатывались наземные запуски маршевой и вспомогательной силовой установки. Как отметили в «Иркуте», вся подготовка прошла в соответствии с утвержденным графиком. Заказы на лайнер Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что пакет проавансированных заказов на новый МС-21 составляет 185 машин. На данный момент портфель заказов составляет 285 самолетов.

Первым эксплуатантом станет «Аэрофлот».

Планируется, что первый лайнер в компоновке на 175 кресел она получит в IV квартале 2018 года. Всего же в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания «Авиакапитал-сервис». Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году. В 2015—2016 годах Минпромторг РФ и топ-менеджеры ОАК сообщали, что интерес к самолету проявляют в Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании, Иране и еще ряде стран. Однако пока не известно ни об одном твердом контракте на поставку МС-21 за рубеж. Существует только предварительное соглашение о поставке 10 самолетов (4 из них — опцион) с египетской Cairo Aviation. Каталожная стоимость МС-21 — от $85 млн.

В феврале газета «Ведомости» сообщила, что одним из крупнейших заказчиков самолета станет авиакомпания Red Wings.