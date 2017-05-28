Продажей рогатого скота занялся ликвидируемый Banca de Economii

Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, решил распродать все свое имущество, включая рогатый скот. ВЕМ объявил о продаже 20 дойных коров в коммуне Пеливан Оргеевского района.

В отличие от других ценных вещей, для продажи коров не будут устраивать аукцион. Переговоры будут проходить напрямую с потенциальными покупателями. Все заинтересованные смогут узнать личный номер и год рождения той или иной коровы, а также другую информацию на официальном сайте банка.

Ранее Banca de Economii устроил распродажу автомобилей. Цены на машины стартовали с 1200 долларов.