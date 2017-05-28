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12:53 (мск), источник: Noi.md

Продажей рогатого скота занялся ликвидируемый Banca de Economii

После распродажи земельных участков, квартир и автомобилей, ВЕМ решил избавиться и от принадлежащих ему коров.

Источник: Noi.md

Banca de Economii, находящийся в процессе ликвидации, решил распродать все свое имущество, включая рогатый скот. ВЕМ объявил о продаже 20 дойных коров в коммуне Пеливан Оргеевского района.

В отличие от других ценных вещей, для продажи коров не будут устраивать аукцион. Переговоры будут проходить напрямую с потенциальными покупателями. Все заинтересованные смогут узнать личный номер и год рождения той или иной коровы, а также другую информацию на официальном сайте банка.

Ранее Banca de Economii устроил распродажу автомобилей. Цены на машины стартовали с 1200 долларов.

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