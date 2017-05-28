Вице-министр объяснил, почему выросли цены на мясо

И вот на основании таких базарных слухов пошли рассуждения о причинах роста цен на мясо. На самом деле прямой зависимости роста цен от получения статуса страны, свободной от ящура, НЕТ.

Кто-то связывает это с предстоящим началом экспорта этого продукта. Пошли разговоры, что сельчане снизили забой в ожидании экспорта после снятия с Казахстана ограничений на экспорт по ящуру. На одном телеканале показали сюжет, в котором торговец одного из рынков ничтоже сумняшеся заявил, что цены на баранину выросли на 600 тенге, поскольку всю ее стали вывозить в Китай!

Вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков на своей странице в Facebook объяснил, с чем связано повышение цен на мясо.

Сегодня подавляющую часть мяса на внутренний рынок поставляют мелкие крестьянские и личные подсобные хозяйства. Для них выход на экспорт — это перспектива.

Мы выйдем на экспорт вначале с мясом специализированных откормочных площадок. На сегодня они загружены только на 40−45%. Причины основные две:

1) Казахстан был закрыт для экспорта по ящуру;.

2) не были решены вопросы кормовой базы.

Первая причина решена. Статус получен. Но для массовых поставок на экспорт надо еще много потрудиться. Надо научиться поставлять на РЫНОК востребованную им по качеству продукцию. Почему наши рестораны, переработчики берут импортное мясо? Потому что прекрасное по вкусовым показателям наше мясо уступает импортному по другим: кости, жир и т. д. Требования БАЗАРА несколько отличаются от требований рынка.

Вторая причина находит свое решение с реализацией новой Госпрограммы АПК, в которой предусмотрены меры господдержки улучшения пастбищ, посевов многолетних и однолетних трав, производства и потребления комбикормов.

При обеспечении полной загрузки откормочных площадок мы сможем получить дополнительно 35−40 тыс тонн мяса.

Кроме того, с развитием сельской кооперации и семейных откормочных площадок мы получим дополнительно ещё 35−40 тыс тонн мяса. Вот эти 70−80 тыс тонн мяса и есть экспортный потенциал страны. Что касается обеспеченности внутри страны мясом, то Казахстан производит и потребляет в год 900 тыс тонн мяса. Экспорт порядка 12 тыс тонн.

Обьемы импорта мяса в 2016 году снизились по сравнению с 2015 годом с 10 до 7 тыс тонн. Причем импорт в основном связан с завозом мяса премиум класса для ресторанов и дешевого мороженого на переработку.

А реальные причины весеннего роста цен на мясо следующие:

1) заготовленное по традиции осенью и зимой в семьях мясо к весне заканчивается. Резать весной крупный скот рановато — не набрали кондиции, а ягнята еще малы. Вот поэтому и наблюдается ежегодный сезонный рост весной на протяжении последних более 15 лет. Здесь должны сказать свое слово Стабфонды регионов. Для сдерживания цен они должны по расчётам закупить осенью около 10 тыс тонн. Это немного — в среднем на регион по 700 — 1 000 тонн мяса;.

2) с конца прошлого года идет вывоз мяса в Россию из северных областей в связи с курсом тенге/рубль. В 2014 году было наоборот — наши сельхозники жаловались на завоз более дешевой продукции из России. Сейчас поток пошёл в обратную сторону. В июне-июле будет стабилизация цен на мясо.

Вообще, стабилизацию сезонных колебаний на мясо и овощи МСХ связывает с развитием кооперации, семейных откормочных площадок и теплиц. На это направлены госпрограмма АПК и Программа «Продуктивная занятость».

Упреждая возможные вопросы, скажу сразу. Я тоже рад, когда цены на сельхозпродукцию растут. Потому что МСХ как министерство, отвечающее за эффективность отрасли, заботится, в первую очередь, о доходности аграриев. Они, аграрии, тоже наши предприниматели, наши казахстанцы.

Чем богаче они живут, тем лучше для всех нас. Поэтому нам всем надо бороться не за низкие цены на продовольствие, а за высокие доходы потребителей при защите социально уязвимых граждан.