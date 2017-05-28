Отдых в Крыму летом 2017 года будет дешевле, чем в Турции

«Сегодня Турция уже объявила о своих ценах на активную часть сезона, и они выше, чем в Крыму», — сказал журналистам Стрельбицкий на фестивале пляжных игр и водных видов спорта «Желтый Батискаф», который стартовал в воскресенье в курортном городе Саки.

Министр подчеркнул, что, по последним данным, Крым уже посетило 750 тысяч туристов.

«Мы идем нога в ногу с 2016 годом. Раннее бронирование у нас прошло недостаточно активно, это надо признать, но мы очень надеемся, что ситуация в корне изменится в июне и июле», — подчеркнул Стрельбицкий.