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04:21 (мск), источник: VLADNEWS

Скандал в центре Владивостока: в дорогом гриль-баре подавали опасную курицу

Недешевый общепит в итоге оказался фантомным предприятием.

В центре Владивостока в дорогом гриль-баре подавали потенциально опасную курицу. Началось все с того, что правоохранители, которые прибыли с проверкой, не могли несколько часов приступить к своим обязанностям, так как их все это время не пускала в служебные помещения управляющая баром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Как оказалось, женщина старалась не просто так.

Мало того, что на кухне гриль-бара обнаружили 48 килограммов безымянного куриного филе без маркировки производителя и документов, так еще и сам недешевый общепит впоследствии оказался фантомным предприятием.

По словам присутствовавшего на месте су-шефа, в обязанности которого, как правило, входит контроль за соблюдением технологических стандартов, закупкой продуктов и их качеством, при поступлении в гриль-бар обнаруженного «анонимного» филе, им, по необъяснимой причине, была выброшена тара с маркировкой изготовителя.

Филе было изъято, составлен протокол. Инспекторами Россельхознадзора на составление административного протокола был приглашен представитель владельца гриль-бара, юридический адрес которого зарегистрирован в г. Новосибирске. Но, по уведомлению Почты России, по указанному в документах адресу такой организации не оказалось, в связи с чем телеграмму доставить не представилось возможным.

Административное разбирательство продолжается.

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