В Уфе с сегодняшнего дня канатную дорогу закроют на ремонт
УФА, 28 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе с сегодняшнего дня закроют канатную дорогу.
УФА, 28 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе с сегодняшнего дня закроют канатную дорогу.
Воздушный путь, который использовали уфимцы, чтобы добраться до паромной переправы «Дудкино» и обратно, будет недоступен в течение пяти дней в связи с проведением регламентных работ по пересчаливанию
С 3 июня канатная дорога возобновит работу в прежнем режиме.