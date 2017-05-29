Нефтяные компании попросили уменьшить доступ миноритариев к информации

Источник: Reuters

Как сообщает газета «Ведомости», руководители «Лукойла», «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» в апреле написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили внести дополнить поправки в закон об акционерных обществах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и подписавшего письмо сотрудника.

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В настоящее время в законе об акционерных обществах в описании информационных прав акционера нет разницы между стратегическим инвестором и теми, кто владеет несколькими акциями. Авторы письма указывает, что это порождает конфликты и судебные споры. По их мнению, необходимо ввести перечень информации, которую вправе получить любой акционер. То есть миноритарии смогут ознакомиться с договором о создании общества, уставом, положением о филиале и представительстве, годовыми отчетами, списками аффилированных лиц, информацией об акционерных соглашениях.

Доступ же к иным внутренним документам инициаторы послания предлагают исключить для тех, кто владеет менее чем одним процентом голосующих акций.