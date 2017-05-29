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05:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Опыт МС-21 из Иркутска позволит создавать самолеты будущего в России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал первый полет нового лайнера.

Источник: IrkutskMedia.ru

Запуск МС-21 позволит создать самолеты будущего и укрепить позиции России как одного из лидеров глобального авиационного рынка. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, комментируя первый полет нового российского самолета. Чиновник пояснил, что российский самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12−15% по сравнению с «одноклассниками» и на 6−7% по сравнению с их модернизированными версиями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт Минпромторга.

«МС-21 — наиболее совершенный продукт в мире среди своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов. На сегодняшний день по своим летно-техническим характеристикам и экономичности воздушное судно превосходит конкурентов в первую очередь, благодаря разработанному российскими конструкторами уникальному крылу», — отметил Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России заметил, что выполнение заявленных технико-экономических характеристик, создание эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и послепродажного обслуживания, а также формирование выгодных финансовых моделей продаж позволит выйти на совокупный объем поставок МС-21 более 1 тысячи самолетов в период до 2037 года. Вместе с тем он добавил, что проекту и в дальнейшем будет оказана системная поддержка для продвижения на потенциальных рынках.

«Впереди программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам. Мы будем и дальше поддерживать проект МС-21, помогая, в частности, выстраивать эффективные механизмы продвижения нашего нового самолета, как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — заключил министр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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