Опыт МС-21 из Иркутска позволит создавать самолеты будущего в России
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал первый полет нового лайнера.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал первый полет нового лайнера.
Запуск МС-21 позволит создать самолеты будущего и укрепить позиции России как одного из лидеров глобального авиационного рынка. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, комментируя первый полет нового российского самолета. Чиновник пояснил, что российский самолет позволит авиаперевозчикам снизить эксплуатационные расходы на 12−15% по сравнению с «одноклассниками» и на 6−7% по сравнению с их модернизированными версиями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт Минпромторга.
«МС-21 — наиболее совершенный продукт в мире среди своих аналогов — узкофюзеляжных среднемагистральных самолетов. На сегодняшний день по своим
Глава Минпромторга России заметил, что выполнение заявленных
«Впереди программа летных испытаний и сертификация по российским и международным нормам. Мы будем и дальше поддерживать проект МС-21, помогая, в частности, выстраивать эффективные механизмы продвижения нашего нового самолета, как на внутреннем, так и на внешнем рынке», — заключил министр.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поздравил
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие