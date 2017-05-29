Начало ремонта теплотрассы на ул. Запарина в Хабаровске перенесли на две недели

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания» перенес начало работ по капитальному ремонту тепломагистрали № 25 с 1 июня на 19 июня. На время ремонта будет прекращено сквозное движение всех видов транспортных средств по ул. Запарина на участке от ул. Ленина до Уссурийского бульвара. Работы планируется завершить к середине июля, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

За это время специалисты проведут реконструкцию тепловой камеры и замену 100 метров трубопровода. Для ремонта на данном участке необходим демонтаж асфальтобетонного покрытия. В связи с этим на время работ движение транспорта на данном участке дороги будет закрыто.

— Перекрытие дороги — необходимая мера, но именно на этом участке нам необходимо увеличить диаметр трубопровода с 800 на 1000, это позволит улучшить увеличить пропускную способность теплоносителя в центре города, — отмечает главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.

Профессиональное и своевременное проведение летней ремонтной кампании имеет ключевое значение в подготовке к отопительному сезону.

Стоит отметить, что горячее водоснабжение у потребителей этого района будет сохранено.

Хабаровская теплосетевая компания приносит свои извинения и просит потребителей с пониманием отнестись к временным коммунальным неудобствам.