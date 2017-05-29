Начало ремонта теплотрассы на ул. Запарина в Хабаровске перенесли на две недели
На время ремонта будет прекращено сквозное движение всех видов транспорта.
На время ремонта будет прекращено сквозное движение всех видов транспорта.
Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.
Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая компания» перенес начало работ по капитальному ремонту тепломагистрали № 25 с 1 июня на 19 июня. На время ремонта будет прекращено сквозное движение всех видов транспортных средств по ул. Запарина на участке от ул. Ленина до Уссурийского бульвара. Работы планируется завершить к середине июля, сообщили ИА AmurMedia в
За это время специалисты проведут реконструкцию тепловой камеры и замену 100 метров трубопровода. Для ремонта на данном участке необходим демонтаж асфальтобетонного покрытия. В связи с этим на время работ движение транспорта на данном участке дороги будет закрыто.
— Перекрытие дороги — необходимая мера, но именно на этом участке нам необходимо увеличить диаметр трубопровода с 800 на 1000, это позволит улучшить увеличить пропускную способность теплоносителя в центре города, — отмечает главный инженер Хабаровских тепловых сетей Денис Козуб.
Профессиональное и своевременное проведение летней ремонтной кампании имеет ключевое значение в подготовке к отопительному сезону.
Стоит отметить, что горячее водоснабжение у потребителей этого района будет сохранено.
Хабаровская теплосетевая компания приносит свои извинения и просит потребителей с пониманием отнестись к временным коммунальным неудобствам.