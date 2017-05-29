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07:44 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предприятие задолжало работникам 12 млн рублей

Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в «Специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что предприятие не заплатило 200 работникам заработную плату в первом квартале этого года. Общая сумма долга составила 12 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры руководство компании оперативно рассчиталось с работниками. По итогам проверки бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.

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