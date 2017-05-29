В Башкирии предприятие задолжало работникам 12 млн рублей
Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в «Специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений».
Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в «Специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений».
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Известно, что предприятие не заплатило 200 работникам заработную плату в первом квартале этого года. Общая сумма долга составила 12 млн рублей.
После вмешательства прокуратуры руководство компании оперативно рассчиталось с работниками. По итогам проверки бухгалтер привлечен к дисциплинарной ответственности.