В Москве начнется прием заявок на субсидирование таксомоторных компаний

«С 5 июня начинается прием заявок на предоставление субсидии для таксомоторных компаний. На возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей-такси могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие таксомоторные перевозки в городе», — рассказала Ликсутов, отметив, что подобная система в России внедрена только в Москве.

По словам заммэра, город ежегодно выделяет средства, которые идут на возмещение кредитов и лизинговых платежей для покупки новых автомобилей такси. На субсидии могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Добросовестным таксомоторным перевозчикам столичные власти предоставляют финансовую поддержку для возмещения части затрат, отметил Ликсутов.

Порядок предоставления субсидии, а также формы заявки и расчета размера субсидий приведены на странице «Субсидирование» на сайте департамента транспорта.