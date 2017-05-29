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07:19 (мск), источник: РИА Новости

В Москве начнется прием заявок на субсидирование таксомоторных компаний

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Прием заявок на предоставление субсидий для таксомоторных компаний начнется в Москве с 5 июня, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Источник: РИА Новости

«С 5 июня начинается прием заявок на предоставление субсидии для таксомоторных компаний. На возмещение кредитов и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей-такси могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие таксомоторные перевозки в городе», — рассказала Ликсутов, отметив, что подобная система в России внедрена только в Москве.

По словам заммэра, город ежегодно выделяет средства, которые идут на возмещение кредитов и лизинговых платежей для покупки новых автомобилей такси. На субсидии могут претендовать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Добросовестным таксомоторным перевозчикам столичные власти предоставляют финансовую поддержку для возмещения части затрат, отметил Ликсутов.

Порядок предоставления субсидии, а также формы заявки и расчета размера субсидий приведены на странице «Субсидирование» на сайте департамента транспорта.

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