Отключение горячей воды-2017 в Новосибирске 29 мая

Также в Дзержинском районе по-прежнему остаются отключенными 112 объектов, на которых устраняются дефекты после проведения гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-5.

С 29 мая начались гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 ( полный список улиц, попавших под отключения ). Расхолаживание и снижение температуры горячей воды началось с 8 часов 28 мая. Окончание испытаний на плотность и прочность — до 24 часов 9 июня. Без горячей воды находятся 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).

Планово-ремонтные работы продолжаются на выборочных объектах на проспекте Дзержинского, улице Национальная, 1-й Трикотажный пер., улицах Доватора, Есенина, Гусинобродское шоссе (горячую воду там подключат 31 мая в 17.00) и улицах Гоголя, Королева, Адриена Лежена (горячую воду подключат 29 мая в 17.00).

В Центральном районе отключено 34 объекта в зоне ТЭЦ-5. 29 мая в 17.00 подключат дома по улицам Фрунзе, Державина, Мичурина, Семьи Шамшиных, Ольги Жилиной, Каинская, Чаплыгина, 1-й Трикотажный пер., По 2 июня отсутствует вода на выборочных объектах по улицам Максима Горького, Каменская, Октябрьская, Серебренниковская. Это связано с ремонтом тепломеханического оборудования в ТК-122 на теплотрассе диаметром 700 мм по ул. Серебренниковской. Отключено 49 объектов. Работы выполняет АО «Теплоэнергострой». С 28 по 31 мая отключено 10 объектов по улицам Крылова, Фрунзе, Державина. Идет ремонт теплотрассы.

На Вокзальной магистрали горячую воду подали на одни сутки, после чего вновь отключили. В частности, на отключения жаловались жильцы дома по адресу Вокзальная магистраль, 18. На сервисе «Мой Новосибирск» информации об отключениях по этому адресу нет, но в диспетчерской ЖЭУ «Центральное» корреспонденту VN.ru сообщили, что горячую воду подали, но затем она из сети пропала.

— Сейчас мы смотрим, по какой причине воды нет. Сначала пройдем по соседним улицам, затем будем смотреть на Вокзальной магистрали. Сроки подключения зависят от характера обнаруженных повреждений, — рассказала диспетчер аварийной службы ЖЭУ.