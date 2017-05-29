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07:47 (мск), источник: VN.ru

Отключение горячей воды-2017 в Новосибирске 29 мая

Завершаются планово-ремонтные работы в зоне ТЭЦ-5. От горячей воды все еще отключены точечные объекты в Дзержинском, Центральном, Октябрьском, Советском и Первомайском районах Новосибирска.

С 29 мая начались гидравлические испытания в зоне ТЭЦ-4 (полный список улиц, попавших под отключения). Расхолаживание и снижение температуры горячей воды началось с 8 часов 28 мая. Окончание испытаний на плотность и прочность — до 24 часов 9 июня. Без горячей воды находятся 667 объектов (из них в Заельцовском районе — 649 объектов, в Калининском районе — 18 объектов).

Также в Дзержинском районе по-прежнему остаются отключенными 112 объектов, на которых устраняются дефекты после проведения гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-5.

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Планово-ремонтные работы продолжаются на выборочных объектах на проспекте Дзержинского, улице Национальная, 1-й Трикотажный пер., улицах Доватора, Есенина, Гусинобродское шоссе (горячую воду там подключат 31 мая в 17.00) и улицах Гоголя, Королева, Адриена Лежена (горячую воду подключат 29 мая в 17.00).

В Центральном районе отключено 34 объекта в зоне ТЭЦ-5. 29 мая в 17.00 подключат дома по улицам Фрунзе, Державина, Мичурина, Семьи Шамшиных, Ольги Жилиной, Каинская, Чаплыгина, 1-й Трикотажный пер., По 2 июня отсутствует вода на выборочных объектах по улицам Максима Горького, Каменская, Октябрьская, Серебренниковская. Это связано с ремонтом тепломеханического оборудования в ТК-122 на теплотрассе диаметром 700 мм по ул. Серебренниковской. Отключено 49 объектов. Работы выполняет АО «Теплоэнергострой». С 28 по 31 мая отключено 10 объектов по улицам Крылова, Фрунзе, Державина. Идет ремонт теплотрассы.

На Вокзальной магистрали горячую воду подали на одни сутки, после чего вновь отключили. В частности, на отключения жаловались жильцы дома по адресу Вокзальная магистраль, 18. На сервисе «Мой Новосибирск» информации об отключениях по этому адресу нет, но в диспетчерской ЖЭУ «Центральное» корреспонденту VN.ru сообщили, что горячую воду подали, но затем она из сети пропала.

— Сейчас мы смотрим, по какой причине воды нет. Сначала пройдем по соседним улицам, затем будем смотреть на Вокзальной магистрали. Сроки подключения зависят от характера обнаруженных повреждений, — рассказала диспетчер аварийной службы ЖЭУ.

В микрорайоне ОбьГЭС в связи с гидравлическими испытаниями в котельной АО «Сибирьгазсервис» (ул. Часовая) с 00 часов 29 мая до 24 часов 8 июня отключено 85 объектов по улицам Часовая, Гидромонтажная, Динамовцев, Печатников, Ивлева. По-прежнему отсутствует горячая вода по улицам Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола. Горячее водоснабжение было подано абонентам вечером 17 мая. С 22 мая по 3 июня эти объекты отключили повторно в связи с плановыми ремонтными работами в котельной № 35 (ул. Софийская, 16).

В Академгородке в 00 часов 29 мая по 6 часов 9 июня отключено 29 объектов, относящихся к котельной ТС-1 по ул. Инженерная.

В Октябрьском районе 26 мая воду не получили 152 объекта в зоне ТЭЦ-5. Это относится к домам по улице Пешеходная, горячую воду подключат 31 мая в 20.00, там завершаются планово-ремонтные работы. Отдельные все еще не подключенные объекты по улицам Воинская, Грибоедова, Добролюбова, Никитина, Автогенная, Радиотехническая подключат 30 мая в 20.00. На улицах Ленинградская, Лобова, Кирова плановые отключения. Ремонтные работы планируется завершить 1 июня в 20.00.

В Первомайском районе планово-ремонтные работы ведутся на котельной № 15 по ул. Лаврова. До 29 мая по 9 июня отключено 10 объектов.

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