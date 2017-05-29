Южноуральцам советуют не включать на время опрессовки горячую воду

Если не перекрыть вентиль, то счетчик будет работать, и за это, естественно, придется заплатить. Напомним, второй этап опрессовки в Челябинске уже скоро — 6 июня. В перечне — 1275 зданий в пяти районах — Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном.

На сайте в разделе «Графики проведения опрессовок» можно проверить, есть ли ваш адрес в списке.