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07:57 (мск), источник: Kapital.kz

Евразийский банк развития разместил облигации на KASE

В торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 24 мая 2017 года состоялось первичное размещение трехлетних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) (рейтинги Baa1 (Moody’s)/ ВВВ- (Standard & Poor’s) на общую сумму 15 млрд. тенге.

Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов.

Подтверждением служит объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, который составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в 3 раза. Однако, Банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. При этом, книга заявок по ставке отсечения превысила объем удовлетворенных заявок Банком в 2 раза. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1 процентов годовых.

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Отдельно необходимо отметить рыночный и конкурентный характер данного размещения. В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка Республики. Всего в ходе специализированных торгов было подано 16 заявок на покупку от шести участников. Кроме того, данное размещение является крупнейшим из прошедших за текущий год на казахстанском рынке ценных бумаг и может считаться бэнчмарком для квазигосударственных организаций, планирующих выпуск и размещение своих долговых ценных бумаг в ближайшем будущем.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций является АО «Казкоммерц Секьюритиз».

«Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций Банка на KASE», — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

«Облигации международных финансовых организаций на сегодняшний день являются одними из самых надежных и безрисковых инструментов на казахстанском рынке. По итогам закрытия специализированных торгов суммарный объём заявок значительно превысил предложение, и это в очередной раз демонстрирует, что размещение облигаций ЕАБР является значимым событием на казахстанском рынке ценных бумаг. В целом, размещение таких топовых эмитентов указывает на то, что ситуация на локальном рынке стала более благоприятной для привлечения фондирования качественными эмитентами», — прокомментировал председатель правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» Жаксыбек Чингиз.

Отметим, Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

АО «Казкоммерц Секьюритиз» является одним из ведущих инвестиционных банков в Казахстане, оказывающих полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая брокерские услуги, торговлю ценными бумагами, финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг), услуги корпоративного финансирования, управление инвестиционным портфелем и аналитические услуги.

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