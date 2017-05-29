Ввоз российских авто в Казахстан продолжает падать
Ввоз российских авто в Казахстан снизился на 24% за год. При этом резко вырос импорт автомобилей из Узбекистана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на аналитическую службу finprom.kz.
Ввоз российских авто в Казахстан снизился на 24% за год. При этом резко вырос импорт автомобилей из Узбекистана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на аналитическую службу finprom.kz.
По данным экспертов, импорт легковых автомобилей в РК продолжает сокращаться. За первые 3 месяца текущего года в Казахстан было завезено порядка 4,7 тыс автомобилей, что на 11% меньше количества за
Напомним, что 3 года назад за 1 квартал 2014 года в страну было импортировано 32,4 тыс автомобилей, то есть почти в 7 раз больше, чем сейчас.
При этом стоимость ввезенных авто увеличивается ― общая сумма импорта легковых транспортных средств в текущем году составила $92,5 млн. Это на 41% больше суммы за аналогичный период 2016 года. То есть стоимость одной импортной машины за год выросла на 58% и составила $19,5 тыс.
«Автомобиль становится все более дорогой покупкой, и большинство казахстанцев отказываются от личного авто. За год количество зарегистрированных легковых автомобилей в РК сократилось на 7,5 тыс единиц, или на 0,2%», ― отмечают аналитики.
Особенно активно за последний год шло сокращение с августа 2016 по февраль 2017, когда количество автомобилей в республике сократилось на 19 тыс единиц.
Эксперты утверждают, что в структуре автомобильного импорта наблюдаются значительные изменения ― лидеры понемногу уступают свои позиции другим игрокам.
«Главным импортером легковых автомобилей в Казахстан остается Россия ― в текущем году доля РФ в импорте составила 66%. За
На фоне сокращения доли РФ наблюдается рост торговли с другими
В частности, резко активизировался Узбекистан. После сильного сокращения ввоза в 2016 году, Узбекистан начал текущий год на мажорной ноте, заняв сразу 11,5% рынка импорта автомобилей в РК. За 3 месяца 2017 года количество узбекских авто, ввезенных в Казахстан, составило 480 единиц. Стоимость импорта оценивается в $2,3 млн.
Аналогичная ситуация и с турецкими производителями, которые в текущем году экспортировали в Казахстан 213 легковых автомобилей против 15 единиц год назад. Стоимость ввоза в