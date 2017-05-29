Ввоз российских авто в Казахстан продолжает падать

Напомним, что 3 года назад за 1 квартал 2014 года в страну было импортировано 32,4 тыс автомобилей, то есть почти в 7 раз больше, чем сейчас.

По данным экспертов, импорт легковых автомобилей в РК продолжает сокращаться. За первые 3 месяца текущего года в Казахстан было завезено порядка 4,7 тыс автомобилей, что на 11% меньше количества за январь-март прошлого года.

При этом стоимость ввезенных авто увеличивается ― общая сумма импорта легковых транспортных средств в текущем году составила $92,5 млн. Это на 41% больше суммы за аналогичный период 2016 года. То есть стоимость одной импортной машины за год выросла на 58% и составила $19,5 тыс.

«Автомобиль становится все более дорогой покупкой, и большинство казахстанцев отказываются от личного авто. За год количество зарегистрированных легковых автомобилей в РК сократилось на 7,5 тыс единиц, или на 0,2%», ― отмечают аналитики.

Особенно активно за последний год шло сокращение с августа 2016 по февраль 2017, когда количество автомобилей в республике сократилось на 19 тыс единиц.

Эксперты утверждают, что в структуре автомобильного импорта наблюдаются значительные изменения ― лидеры понемногу уступают свои позиции другим игрокам.

«Главным импортером легковых автомобилей в Казахстан остается Россия ― в текущем году доля РФ в импорте составила 66%. За январь-март 2017 года в РК было завезено 3,1 тыс единиц российских авто. Тем не менее, отмечается сокращение ввоза продукции российского автопрома в нашу страну ― за год количество ввезенных машин уменьшилось на 24%. При этом стоимость российского импорта автомобилей, напротив, выросла на 35%», ― говорится в сообщении.

На фоне сокращения доли РФ наблюдается рост торговли с другими странами-поставщиками легковых автомобилей.

В частности, резко активизировался Узбекистан. После сильного сокращения ввоза в 2016 году, Узбекистан начал текущий год на мажорной ноте, заняв сразу 11,5% рынка импорта автомобилей в РК. За 3 месяца 2017 года количество узбекских авто, ввезенных в Казахстан, составило 480 единиц. Стоимость импорта оценивается в $2,3 млн.