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08:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сельхозтоваропроизводители Хабаровского края снижают цены на свою продукцию

В крае дан старт акции «Наш выбор — доступная цена».

Хабаровск, 29 мая, AmurMedia.

Ряд сельскохозяйственных производителей края приняли решение снизить цены на свою продукцию. К акции, которая направлена на обеспечение продовольственной безопасности региона и получила название «Наш выбор — доступная цена», присоединились участники ярмарки «выходного дня» в ТЦ «Экодом», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В их числе предприниматели мясной группы, которые накануне подписали специальной соглашение. В нем, в частности, отмечается, что сельхозтоваропроизводители края приняли решение последовать примеру участников Выставки-ярмарки «Наш выбор 27», которые на время проведения мероприятия снизят цены на свою продукцию.

«Наш выбор — доступная цена». Под этим лозунгом мы предлагаем объединиться всем производителям нашего края, которых призываем не оставаться безучастными и снижать цены вместе с нами. Мы надеемся, что жители оценят этот шаг, и по-прежнему будут выбирать продукцию исключительно местного производителя. Ведь мы работаем на местного потребителя! Для нашего края!, — отмечает предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Людмила Козлова.

Пока к договоренностям присоединились 12 предпринимателей, торгующих мясом на ярмарке «выходного дня» в торговом центре «Экодом». Свое намерение принять участие в акции высказали и сельхозтоваропроизводители, реализующие овощную продукцию. Реализацию проекта поддержал комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности край. В ходе выездного мониторинга специалисты ведомства зафиксировали снижение цен на 10%.

Кроме того, акцию поддержали и владельцы торгового центра «Экодом», которые со своей стороны уменьшили для предпринимателей арендную плату.

«Пока это единичная акция, но она очень актуальна. Для нас сегодня важно, чтобы цены соответствовали качеству, а потребитель получал свежую местную продукцию по минимальной стоимости. Такую задачу ставит нам глава государства в рамках Доктрины обеспечения продовольственной безопасности. Мы надеемся, что к акции присоединится большинство сельхозтоваропроизводителей края, в том числе участники остальных ярмарок “выходного дня”. Это инициатива добросовестных предпринимателей», — отметил председатель комитета Николай Крецу.

Напомним, что на сегодняшний день в крае организовано 86 постоянно действующих ярмарок на 4889 торговых мест, в том числе 2250 мест отведено для реализации сельскохозяйственной продукции. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году. В 2017 г. краевые специализированные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» организованы сразу на трех площадках. Общее количество мест 467. Это больше, чем в 2016 году на 297 мест или в 2,7 раза.

Одно из изменений в организации ярмарок в 2017 году — требование обязательной реализации скоропортящейся продукции (мясо, рыба) с использованием холодильного оборудования.

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