ЦБ отозвал лицензию у московского «Айви банка»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России с 29 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Айви банка», говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Банк России с 29 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Айви банка», говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 405-е место в банковской системе РФ.