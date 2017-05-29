Стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном составит 58 млрд рублей

«Примерная стоимость строительства стартового стола для “Ангары” составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», — сказал представитель проектного института.
Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для «Ангары». Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.
Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.