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08:37 (мск), источник: ТАСС

Стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном составит 58 млрд рублей

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году, сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, который прибыл на Восточный.

«Примерная стоимость строительства стартового стола для “Ангары” составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», — сказал представитель проектного института.

Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для «Ангары». Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

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