Стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном составит 58 млрд рублей

«Примерная стоимость строительства стартового стола для “Ангары” составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», — сказал представитель проектного института.

Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для «Ангары». Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.