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08:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Ливневку на Широкой Речке построят до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая, ИА УралПолит.Ru. Работы по строительству нового дорожного участка и водоотводной системы от улицы Муранова до Объездной автодороги выполнены на 80%.

Источник: УралПолит.ру

Ранее из-за отсутствия законченной системы ливневой канализации дома на улицах Муранова и Соболева подтапливались во время паводка.

Администрация города заключила контракт с подрядной организацией «Городское управление дорожно-строительных работ» на строительство улицы Муранова от дома № 19 на улице Соболева до Объездной дороги и ливневой канализации на ней.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сити-менеджер Александр Якоб 28 мая проинспектировал ход работ.

«Как рассказал в ходе объезда представитель ООО “ГУДСР”, на сегодняшний день дорожные строители выполнили прокладку 80 процентов ливневой канализации на улице Муранова. Александр Якоб поручил закончить эти работы до конца текущего года», — отмечают в пресс-службе администрации.

Кроме того, во время весеннего паводка свою эффективность показала водосточная канава вдоль действующего участка улицы Муранова, которую соорудил застройщик квартала.

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