Ливневку на Широкой Речке построят до конца года

Ранее из-за отсутствия законченной системы ливневой канализации дома на улицах Муранова и Соболева подтапливались во время паводка.

Администрация города заключила контракт с подрядной организацией «Городское управление дорожно-строительных работ» на строительство улицы Муранова от дома № 19 на улице Соболева до Объездной дороги и ливневой канализации на ней.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сити-менеджер Александр Якоб 28 мая проинспектировал ход работ.

«Как рассказал в ходе объезда представитель ООО “ГУДСР”, на сегодняшний день дорожные строители выполнили прокладку 80 процентов ливневой канализации на улице Муранова. Александр Якоб поручил закончить эти работы до конца текущего года», — отмечают в пресс-службе администрации.

Кроме того, во время весеннего паводка свою эффективность показала водосточная канава вдоль действующего участка улицы Муранова, которую соорудил застройщик квартала.