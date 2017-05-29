Ливневку на Широкой Речке построят до конца года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая, ИА УралПолит.Ru. Работы по строительству нового дорожного участка и водоотводной системы от улицы Муранова до Объездной автодороги выполнены на 80%.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая, ИА УралПолит.Ru. Работы по строительству нового дорожного участка и водоотводной системы от улицы Муранова до Объездной автодороги выполнены на 80%.
Ранее
Администрация города заключила контракт с подрядной организацией «Городское управление
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«Как рассказал в ходе объезда представитель ООО “ГУДСР”, на сегодняшний день дорожные строители выполнили прокладку 80 процентов ливневой канализации на улице Муранова. Александр Якоб поручил закончить эти работы до конца текущего года», — отмечают в
Кроме того, во время весеннего паводка свою эффективность показала водосточная канава вдоль действующего участка улицы Муранова, которую соорудил застройщик квартала.