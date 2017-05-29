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08:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский двигатель поставят на МС-21 в 2018 году

ПЕРМЬ, 29 мая, ФедералПресс. 28 мая на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК) прошел первый полет нового пассажирского самолета МС-21−300, сообщает портал Avia.ru.

Как уже сообщал «ФедералПресс», информацию с фото и видео первого полета перспективного самолета выложил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров со скоростью 300 км/час. Первый полет прошел в штатном режиме.

В октябре 2016 года Дмитрий Рогозин рассказывал, что с 2018 года перспективный лайнер будет оснащен новыми отечественными двигателями ПД-14, которые разрабатывает «ОДК-Пермские моторы». Первый же полет, как сообщили в пресс-службе «ОДК-Пермские моторы», прошел с американскими двигателями. Согласно сообщениям СМИ, это двигатели производства Pratt & Whitney.

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