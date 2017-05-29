Пермский двигатель поставят на МС-21 в 2018 году

Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров со скоростью 300 км/час. Первый полет прошел в штатном режиме.

Как уже сообщал «ФедералПресс», информацию с фото и видео первого полета перспективного самолета выложил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.