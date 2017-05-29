Пермский двигатель поставят на МС-21 в 2018 году

Как уже сообщал «ФедералПресс», информацию с фото и видео первого полета перспективного самолета выложил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров со скоростью 300 км/час. Первый полет прошел в штатном режиме.
В октябре 2016 года Дмитрий Рогозин рассказывал, что с 2018 года перспективный лайнер будет оснащен новыми отечественными двигателями ПД-14, которые разрабатывает «ОДК-Пермские моторы». Первый же полет, как сообщили в пресс-службе «ОДК-Пермские моторы», прошел с американскими двигателями. Согласно сообщениям СМИ, это двигатели производства Pratt & Whitney.