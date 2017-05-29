Движение по улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге закроют на четыре дня
В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение в районе главного корпуса Уральского федерального университета.
В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение в районе главного корпуса Уральского федерального университета.
Как сообщили Накануне.RU в
Работы пройдут в конце этой недели, со 2 по 5 июня. Причиной перекрытия станет ремонт сетей
Власти Екатеринбурга предписали университету согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.