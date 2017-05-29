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08:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Движение по улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге закроют на четыре дня

В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение в районе главного корпуса Уральского федерального университета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, будет закрыто движение транспорта по улице Софьи Ковалевской в районе дома № 10.

Работы пройдут в конце этой недели, со 2 по 5 июня. Причиной перекрытия станет ремонт сетей инженерно-технического обеспечения на улице Софьи Ковалевской.

Власти Екатеринбурга предписали университету согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.

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