Движение по улице Софьи Ковалевской в Екатеринбурге закроют на четыре дня

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, будет закрыто движение транспорта по улице Софьи Ковалевской в районе дома № 10.

Работы пройдут в конце этой недели, со 2 по 5 июня. Причиной перекрытия станет ремонт сетей инженерно-технического обеспечения на улице Софьи Ковалевской.

Власти Екатеринбурга предписали университету согласовать место для отвала отработанного грунта и восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ.