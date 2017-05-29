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10:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске в I квартале открыто 163 объекта торговли и общественного питания

Так, в январе-марте открылись 120 магазинов общей торговой площадью 13,8 тыс. кв.м, торговый центр ООО «БелРосКомпани» общей торговой площадью 5 тыс. кв.м, 42 объекта общественного питания на 1922 места.

Источник: БЕЛТА

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в первом квартале текущего года за счет нового строительства и реконструкции открыто 163 объекта торговли и общественного питания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

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Так, в январе-марте открылись 120 магазинов общей торговой площадью 13,8 тыс. кв.м, торговый центр ООО «БелРосКомпани» общей торговой площадью 5 тыс. кв.м, 42 объекта общественного питания на 1922 места.

Сеть общественного питания насчитывает 2577 объектов на 158 тыс. мест, в том числе в общедоступной сети — 1977 объектов на 99 тыс. мест. Обеспеченность торговыми площадями — 615 кв.м на 1000 населения.

В январе-марте нынешнего года открыт фирменный магазин «Блакит» ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», а также по договорам франчайзинга — фирменные магазины «Блакит» и «Коммунарка».

В течение первого квартала проведено 1570 организационно-рекламных мероприятий, способствующих увеличению объемов продаж непродовольственных товаров, в том числе 1050 распродаж товаров по сниженным ценам на 10−70%, а также 370 выставок-продаж и дегустаций продовольственных товаров.

В универмагах и крупных магазинах столицы проведено 53 акции «День скидок» с предоставлением скидок на все непродовольственные товары от 15% до 20%.

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