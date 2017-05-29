В Минске в I квартале открыто 163 объекта торговли и общественного питания
Так, в
Так, в
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в первом квартале текущего года за счет нового строительства и реконструкции открыто 163 объекта торговли и общественного питания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.
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Сеть общественного питания насчитывает 2577 объектов на 158 тыс. мест, в том числе в общедоступной сети — 1977 объектов на 99 тыс. мест. Обеспеченность торговыми площадями — 615 кв.м на 1000 населения.
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В течение первого квартала проведено 1570
В универмагах и крупных магазинах столицы проведено 53 акции «День скидок» с предоставлением скидок на все непродовольственные товары от 15% до 20%.