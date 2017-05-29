«Башнефть» планирует выплатить дивиденды в конце этого года

Реестр на получение дивидендов закрывается 12 июля 2017 года.

Причиной переноса выплат дивидендов за 2016 год на конец этого года является увеличение капитальных затрат из-за необходимости повышения безопасности на нефтеперерабатывающем заводе.

Напомним, что в конце прошлого года Ростехнадзор представил перечень более 1800 нарушений, для устранения которых потребуется от компании не менее 39 млрд.рублей. Сообщается, что летом 2016 года произошла авария на установке гидрокрекинга. Погибло пять человек.

Пик капитальных затрат ожидается на лето-осень нынешнего года и будет устранено около 45% нарушений. Напомним, что в данное время Башкирии принадлежит 25% акций компании.

Отметим, что включая предоплаты по долгосрочным договорам на поставки нефти и нефтепродуктов, чистый долг «Башнефти» вырос за 2016 год с 115 млрд до 163 млрд. рублей. Уставной капитал кампании составил 177 млн 634 тыс. 501 рубль, он разделен на 147 млн. 846 тыс. 489 обыкновенных акций номиналом 1 рубль (83,23% уставного капитала) и 29 млн 788 тыс. 12 привилегированных акций номиналом 1 рубль (16,77% уставного капитала).

«Башнефть по итогам 2015 года выплатила дивиденды в размере 164 рубля на все виды акций (50% чистой прибыли от МСФО).

Рузалия Хисматуллина, председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию Госсобрания Башкирии сообщила, что власти Башкирии рассчитывают получить от «Башнефти» в 2017 году не менее 5 млрд рублей дивидендов за 2016 год. Общая сумма выплат региону (включая дивиденды) по итогам работы компании в 2015 году составила 7,3 млрд. рублей.

Чистая прибыль «Башнефти» в 2016 году по МСФО сократилась по сравнению с 2015 годом и составила 52 млрд рублей.