В Молдове ускоряется инфляция

Как сообщил Национальный банк Молдовы, в частности, годовой уровень инфляции в апреле этого года расположился немного выше вариативного интервала ± 1,5 процентных пункта (п.п.) от целевого показателя 5%. Он составил 6,6% и увеличился на 1,5 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем.

Как отмечают в НБМ, в апреле 2017 г. годовая базовая инфляция за последние 12 месяцев составила 4,9%, превысив на 0,3 процентного пункта показатель предыдущего месяца.

В НБМ подчеркивают, что ускорение инфляции в апреле с.г. соответствует последнему прогнозу НБМ, который повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г., увеличив его еще на 1,6 процентных пункта — с 5,2% до 6,8%.

Специалисты НБМ указывают, что баланс среднесрочных рисков в адрес инфляции остается под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. При этом, внешние риски связаны с колебаниями мировых цен на нефтепродукты и продовольствие. который повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г., налогового дефицита, перспектив будущего урожая 2017 г.

В то же время, как отмечают в НБМ, неопределенность с уровнем корректировки тарифов на регулируемые услуги представляет дополнительные риски.