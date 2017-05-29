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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Facebook раскритиковал немецкий законопроект о борьбе с ненавистью в сети

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Социальная сеть Facebook впервые открыто выступила против законопроекта правительства ФРГ, предусматривающего штрафы до 50 миллионов евро для соцсетей за несвоевременное удаление оскорбительных постов, призывов к насилию и так называемых фейковых новостей.

Источник: РИА Новости

Ранее правительство Германии согласовало законопроект, призванный обязать руководство соцсетей удалять оскорбительные посты и призывы к насилию в интернете в течение 24 часов, в сложных случаях правительство будет давать соцсетям 7 дней на принятие решения и удаление публикации.

Законопроект предложил глава минюста Хайко Маас. Согласно плану министра, тот, кто откажется соблюдать новые правила — в первую очередь это касается крупных интернет-концернов — должен рассчитывать на штраф до 50 миллионов евро.

Законопроект «не подходит» для борьбы с разжиганием розни в интернете и фейковыми новостями, гласит заявление Facebook, попавшее в распоряжения немецкого издания WirtschaftsWoche. Ранее соцсеть открыто не вступала в дебаты по поводу спорного законопроекта.

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«Правовое государство не может перекладывать собственные упущения и ответственность на частные предприятия. Предотвращение и борьба с ненавистью и ложными сообщениями в интернете — это общественная задача, которую нельзя снимать с плеч государства», — гласит заявление Facebook. Соцсеть также требует найти европейское решение проблемы и предостерегает от «национальных инициатив».

Facebook опасается и финансовых убытков вследствие законопроекта. «Размер штрафа не соотносится с подвергаемыми санкциям действиями», — говорится в заявлении.

Ранее федеральный союз ИТ, телекоммуникации и новых СМИ Bitkom подсчитал, что ежегодно Facebook и другим социальным сетям придется выплачивать около 530 миллионов евро, если данный законопроект будет принят. В Facebook это число назвали «реалистичным».

Решение правительства должен одобрить бундестаг, но критики уже сейчас считают, что принимать решение об удалении того или иного поста должны не концерны, а представители немецкого правосудия, поскольку законопроект дает пространство для злоупотреблений.

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