Facebook раскритиковал немецкий законопроект о борьбе с ненавистью в сети

Ранее правительство Германии согласовало законопроект, призванный обязать руководство соцсетей удалять оскорбительные посты и призывы к насилию в интернете в течение 24 часов, в сложных случаях правительство будет давать соцсетям 7 дней на принятие решения и удаление публикации.

Законопроект предложил глава минюста Хайко Маас. Согласно плану министра, тот, кто откажется соблюдать новые правила — в первую очередь это касается крупных интернет-концернов — должен рассчитывать на штраф до 50 миллионов евро.

Законопроект «не подходит» для борьбы с разжиганием розни в интернете и фейковыми новостями, гласит заявление Facebook, попавшее в распоряжения немецкого издания WirtschaftsWoche. Ранее соцсеть открыто не вступала в дебаты по поводу спорного законопроекта.