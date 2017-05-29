Куйвашев и Путин в Париже поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО
Дата поездки пока не определена.
Дата поездки пока не определена.
Президент России Владимир Путин, по сообщениям источников редакции «АиФ-Урал», намерен в рамках визита во Францию поддержать заявку Екатеринбурга на проведение главной международной выставки ЭКСПО-2025. По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев также собирается в Париж, где находится
Ранее Куйвашев заявил, что выдвижение Екатеринбурга в качестве