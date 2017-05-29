Куйвашев и Путин в Париже поддержат заявку Екатеринбурга на ЭКСПО

Президент России Владимир Путин, по сообщениям источников редакции «АиФ-Урал», намерен в рамках визита во Францию поддержать заявку Екатеринбурга на проведение главной международной выставки ЭКСПО-2025. По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев также собирается в Париж, где находится штаб-квартира Международного бюро выставок.

Ранее Куйвашев заявил, что выдвижение Екатеринбурга в качестве города-кандидата подтвердило его статус одного из ключевых городов России. Всего на проведение ЭКСПО-2025 заявились четыре города — кроме Екатеринбурга это Париж, Осака и Баку.