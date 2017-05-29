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10:25 (мск), источник: NewsKo

Строительство второй очереди домов ЖК «Любимов» оценено в 2,8 млрд

Корпорация развития Пермского края объявила конкурс на строительство домов второй очереди в кварталах №№ 6 и 10 в правобережной части Березников.

Подрядчики по договору должны будут возвести шесть 17-этажных домов в квартале № 10 и два 19-этажных дома в квартале № 6. Общая площадь застройки составит более 86 тыс. кв. м. Начальная максимальная стоимость работ составит 2,8 млрд руб.

Напомним, заказчиком строительства жилого комплекса является АО «Корпорация развития Пермского края».

Проект застройки ЖК «Любимов» предполагает сдачу 240 тыс. кв. м жилья. Всего в микрорайоне построят три квартала. В строительстве микрорайона задействованы компании: СК «Высотка» (16 квартал), «Камская долина» (три 18-этажных дома общей площадью 50 тыс. кв. м, квартал № 6), ОАО «Стройпанелькомплект» (квартал № 10, четыре дома по 17−18 этажей общей площадью 32 тыс. кв. м) и др.

Сейчас в кварталах №№ 6 и 10 завершается строительство пяти многоэтажных домов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2017 году. Всего в этом году должны переселить свыше 2 тыс. человек из потенциально опасной зоны. Возведение второй очереди жилого комплекса начнётся во втором квартале 2017 года. На территории микрорайона будет возведено ещё два детских сада. Также планируется строительство средней школы на 1 тыс. 224 места.

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