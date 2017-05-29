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09:56 (мск), источник: РИА Новости

На пяти винодельнях начали разливать вино, посвященное мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Вино «Крымский мост», которое заложили в начале строительства мостового перехода через Керченский пролив на пяти винодельнях Крыма и Кубани, начали разливать по бутылкам, сообщил в понедельник инфоцентр «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

«Первым по бутылкам разлито игристое вино в Крыму на заводе шампанских вин “Новый свет”, специалисты проводят последнюю технологическую операцию — перекладку бутылок», — сообщили в инфоцентре.

Всего в «Новом свете» разлито семь тысяч бутылок шампанского с такой уникальной торговой этикеткой. Кроме «Нового света», вино разлили также на предприятии «Кубань-вино» («Шато Тамань»), там готовят купаж белого вина из трех сортов винограда.

На других предприятиях в Крыму и Кубани уже почти два года в дубовых и эмалированных емкостях выдерживаются другие сорта вин, посвященных мосту через Керченский пролив. В частности, на крымской «Массандре» заложили херес и «Мускат белый Красного камня» из винограда, который произрастает только в одном месте, в поселке Краснокаменка под Ялтой. Кубанская компания «Фанагория» также делает вино, посвященное мосту, из двух сортов винограда, произрастающего на Кубани, сейчас оно проходит выдержку в дубовых бочках.

В подземных тоннелях на глубине 20 метров винодельни в Саук-Дере заложенное вино выдерживается в эмалированных емкостях в полной тишине. По словам виноделов предприятия, это будет красное вино из классических сортов винограда.

Вина из эксклюзивной коллекции, посвященной строительству моста через Керченский пролив, созревают и выдерживаются одновременно с ходом стройки, откупорить его можно будет к окончанию строительства, напомнили в инфоцентре.

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