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10:45 (мск), источник: VN.ru

Рогозин утвердил программу «Технопрома-2017» в Новосибирске

Об окончательном согласовании деловой программы V международного форума технологического развития «Технопром-2017» сообщил оргкомитет. Документ утвержден зампредом правительства РФ и председателем оргкомитета Дмитрием Рогозиным. Форум пройдет в Новосибирской области 20—22 июня.

В программе запланированы основные пленарные заседания с участием руководства страны, глав регионов, представителей профильных министерств и ведомств, научных кругов и бизнес-сообщества.

20 июня форум официально откроется заседанием на тему «Делай в России: Индустриализация двойного назначения», где будет обсуждаться диверсификация ОПК в гражданское производство. Также в этот день в центре дискуссии окажется новая промышленная революция: участники форума обсудят ее вызовы и выгоды.
21 июня состоится пленарное заседание на тему «Индустрия 4.0: Медицинская техносфера» и комплексное обсуждение региональной повестки.
22 июня — третий день «Технопрома» — будет «молодежным»: запланированы разнообразные мероприятия, обеспечивающие вовлечение молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность. В молодежной программе форума примут участие молодые ученые, исследователи, студенты, технологические предприниматели и инженеры.

Кроме того, в рамках «Технопрома» пройдут: первое заседание российско-индийского комитета по науке и технологиям, XI Сибирская венчурная ярмарка и экспертный симпозиум «Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды». Выставка форума «Технопром» в этом году сменила формат и стала «НТИ ЭКСПО», ее цель — содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада.

Напомним, что ранее о предварительных итогах программы «Технопрома» в пресс-центре ТАСС рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев. Он пояснил, что Индия будет главной страной-партнером V Международного форума технологического развития «Технопром».

СПРАВКА Форум проводится при поддержке правительства РФ, правительства Новосибирской области, коллегии военно-промышленной комиссии РФ и федеральных министерств. Среди участников форума представители науки, бизнеса, власти и госкорпораций. В этом году в качестве страны-партнера «Технопрома» выступает Индия, а регионами-партнерами стали Татарстан и Севастополь.

Получить подробную информацию о форуме, пройти регистрацию участникам и аккредитоваться журналистам, а также ознакомиться с архитектурой деловой программы форума, можно на его официальном сайте.

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