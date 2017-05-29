В Волгограде приступили к отделке нового корпуса 25-й городской больницы
Специалисты приступили к активным отделочным работам на площадке строительства нового
Специалисты приступили к активным отделочным работам на площадке строительства нового
Работы идут в соответствии с графиком, ввод объекта запланирован на IV квартал 2017 года.
Как сообщили VOLGOGRADRU в комитете строительства Волгоградской области, уже полностью готова «коробка» нового корпуса, возведена насосная станция, выполнен монтаж резервуара локальных очистных сооружений, проложены наружные сети дренажной канализации. Подходит к завершению устройство кровли, устанавливаются входные группы, продолжается монтаж фасада, устройство внутренних инженерных коммуникаций, строится пандус. Начались отделочные штукатурные работы, а также благоустройство прилегающей территории.
В июле текущего года планируется подготовить помещения для установки крупногабаритного медицинского оборудования в
После сдачи отделения в эксплуатацию 25-я городская больница скорой медицинской помощи будет иметь многофункциональный модуль, отвечающий европейским стандартам и рассчитанный на прием до ста пациентов в сутки. В