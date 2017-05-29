В Волгограде приступили к отделке нового корпуса 25-й городской больницы

Работы идут в соответствии с графиком, ввод объекта запланирован на IV квартал 2017 года.

Как сообщили VOLGOGRADRU в комитете строительства Волгоградской области, уже полностью готова «коробка» нового корпуса, возведена насосная станция, выполнен монтаж резервуара локальных очистных сооружений, проложены наружные сети дренажной канализации. Подходит к завершению устройство кровли, устанавливаются входные группы, продолжается монтаж фасада, устройство внутренних инженерных коммуникаций, строится пандус. Начались отделочные штукатурные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

В июле текущего года планируется подготовить помещения для установки крупногабаритного медицинского оборудования в приемно-диагностическом блоке. Закупка техники идет параллельно с возведением здания. Ход работ контролирует Управление капитального строительства, подведомственное облстрою.