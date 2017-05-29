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11:15 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде приступили к отделке нового корпуса 25-й городской больницы

Специалисты приступили к активным отделочным работам на площадке строительства нового приемно-диагностического корпуса волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 25.

Работы идут в соответствии с графиком, ввод объекта запланирован на IV квартал 2017 года.

Как сообщили VOLGOGRADRU в комитете строительства Волгоградской области, уже полностью готова «коробка» нового корпуса, возведена насосная станция, выполнен монтаж резервуара локальных очистных сооружений, проложены наружные сети дренажной канализации. Подходит к завершению устройство кровли, устанавливаются входные группы, продолжается монтаж фасада, устройство внутренних инженерных коммуникаций, строится пандус. Начались отделочные штукатурные работы, а также благоустройство прилегающей территории.

В июле текущего года планируется подготовить помещения для установки крупногабаритного медицинского оборудования в приемно-диагностическом блоке. Закупка техники идет параллельно с возведением здания. Ход работ контролирует Управление капитального строительства, подведомственное облстрою.

После сдачи отделения в эксплуатацию 25-я городская больница скорой медицинской помощи будет иметь многофункциональный модуль, отвечающий европейским стандартам и рассчитанный на прием до ста пациентов в сутки. В приемно-диагностическом блоке, соединенном переходом с существующим корпусом лечебного учреждения, предусмотрены: операционный блок, зона для динамического наблюдения больных, амбулаторное отделение. Корпус будет оснащен самой современной медицинской техникой, включая компьютерный томограф, травматологическое оборудование, барокамеру для кислородной аэрозольной терапии, рентгенодиагностический комплекс и многое другое.

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