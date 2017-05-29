В апреле стоимость вторичного жилья в Самаре снизилась на 8%

Было проанализировано 1423 уникальных предложения, опубликованных в на сайте N1.RU Недвижимость.

В Самаре средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в марте составляла 58 383 рубля. В апреле произошло снижение на 5325 рублей или 8,36%.

«За год — с апреля 2016 по апрель 2017 года — этот показатель снизился на 5,01% или 3 080 рублей. Следует заметить, что цены снизились относительно равномерно как на одно-, так и на двух-, и трехкомнатные квартиры. В целом, можно констатировать, что общий тренд на неуклонное снижение средней удельной цены предложения на вторичном рынке Самары сохраняется», — отмечает заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район — 22,7%. Меньше всего предложений в Самарском районе — 4,1%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 45,6% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 14,8% от общего числа предложений. Наименьшее — «сталинки» в Ленинском — 0,1%.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в апреле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе — 9,8% от общего числа, наименьшее — 3-комнатных квартир в Красноглинском районе — 0,9% от общего количества предложений.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе — 126 624 рубля, минимальная — у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном районе — 31 869 рублей.

Стоимость квадратного метра в новостройках в Самаре составляет в среднем 52 136 рублей. По сравнению с мартом цены выросли на 2%. Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район — 39,8%.