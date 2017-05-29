Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Россияне скупают недорогую недвижимость в Европе
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Сдали бы вы ЕГЭ по географии?Даже если вам в этом году не придется дрожать на экзаменах, поддержите своих друзей или родных — пройдите тест сами!
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Ту-160 одним залпом может снести десяток американских штатов
СМИ узнали, как в НАТО будут «осложнять жизнь РФ»
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
СМИ узнали, о чем Китай предупредил Соединенные Штаты Америки
США умеют вызывать аномальную жару в РФ – эксперт
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10:30 (мск), источник: Volga News

В апреле стоимость вторичного жилья в Самаре снизилась на 8%

Самарский областной фонд жилья и ипотеки представил мониторинг ситуации вторичного рынка недвижимости в апреле 2017 года.

Было проанализировано 1423 уникальных предложения, опубликованных в на сайте N1.RU Недвижимость.

В Самаре средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в марте составляла 58 383 рубля. В апреле произошло снижение на 5325 рублей или 8,36%.

«За год — с апреля 2016 по апрель 2017 года — этот показатель снизился на 5,01% или 3 080 рублей. Следует заметить, что цены снизились относительно равномерно как на одно-, так и на двух-, и трехкомнатные квартиры. В целом, можно констатировать, что общий тренд на неуклонное снижение средней удельной цены предложения на вторичном рынке Самары сохраняется», — отмечает заместитель исполнительного директора — руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район — 22,7%. Меньше всего предложений в Самарском районе — 4,1%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 45,6% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 14,8% от общего числа предложений. Наименьшее — «сталинки» в Ленинском — 0,1%.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в апреле 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе — 9,8% от общего числа, наименьшее — 3-комнатных квартир в Красноглинском районе — 0,9% от общего количества предложений.

Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе — 126 624 рубля, минимальная — у 3-комнатных «сталинок» в Промышленном районе — 31 869 рублей.

Стоимость квадратного метра в новостройках в Самаре составляет в среднем 52 136 рублей. По сравнению с мартом цены выросли на 2%. Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район — 39,8%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Анастасия Мыскина стала послом ЧМ-2018 от Самары
Выпускники 2017 года напишут свой первый ЕГЭ
Турчинов призвал построить «крепость» на границе с Россией
Российский МИД осудил новые ракетные пуски КНДР
Путин подписал закон о надзоре за освободившимися террористами
В понедельник Макрон сводит Путина на выставку в Версале
Минэнерго сообщило о масштабной энергоаварии в Сибири
Вакансия мечты: путешествовать по миру и получать за это деньги
Спорт
Месси в четвертый раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» 29-летний аргентинец в завершившемся чемпионате Испании забил 37 голов
Авто
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов Эта самая необъективная статья в истории «Авто Mail.Ru». Ведь мы решили выбрать пять самых красивых внедорожников (и кроссоверов) на нашем рынке
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения» София Коппола, Николь Кидман, Колин Фаррелл и Кирстен Данст представили совместный фильм на Каннском кинофестивале
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Минстрой планирует отказаться от летнего отключения горячей воды
Названы районы с готовым жильем для переселения москвичей
Как будут изымать единственное жилье должников?
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке Актриса «забыла» надеть в Диснейлэнд нижнее белье.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь