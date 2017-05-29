В Краснодаре начали строить переезд через Ставропольскую
КРАСНОДАР, 29 мая, ФедералПресс. На ул. Ставропольской в районе ул. им. Селезнева ведутся работы по строительству переезда через трамвайные пути.
КРАСНОДАР, 29 мая, ФедералПресс. На ул. Ставропольской в районе ул. им. Селезнева ведутся работы по строительству переезда через трамвайные пути.
После завершения планируется снижение транспортной нагрузки на кольце по ул.
«Новая организация движения позволит транспортному потоку по ул. им. Селезнева со стороны центральной части города осуществлять поворот налево сразу по трем полосам на выезд из города в
Данные изменения не отменят возможность поворота направо с ул. Ставропольской на ул. им. Селезнева и с ул. им. Селезнева на ул. Ставропольскую в сторону ул. Старокубанской, сообщает официальный сайт Краснодарского края.
Новый переезд через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева с пропускной способностью порядка 2400 автомобилей в час позволит значительно снизить интенсивность движения транспорта и повысить пропускную способность на кольце. Уменьшится и время в пути на выезде из центральной части города. В рамках реконструкции переезда будут перенесены проходящие там коммуникации и выполнено расширение проезжей части,
После завершения работ в ближайший благоприятный для высадки деревьев период будет выполнено компенсационное озеленение данного участка в количестве не менее количества убранных зеленых насаждений.
«ФедералПресс» напоминает, что участок с реконструируемым коллектором на улице Горной благоустроят до осени.
Старокбуанксое кольцо -больная тема для нас .А за кольцом -на выезд уже нужно строить воздушный мост до хутора Ленина -а так смысла нет-там уже настроено сто светофоров ,и особенно въезд в Гидрострой -катастрофа утром ,вечером особенно .Это еще там будет построено около 45 многоэтажек в районе пасчаного берега кубани