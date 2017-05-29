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10:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре начали строить переезд через Ставропольскую

КРАСНОДАР, 29 мая, ФедералПресс. На ул. Ставропольской в районе ул. им. Селезнева ведутся работы по строительству переезда через трамвайные пути.

После завершения планируется снижение транспортной нагрузки на кольце по ул. Ставропольской-Старокубанской.

«Новая организация движения позволит транспортному потоку по ул. им. Селезнева со стороны центральной части города осуществлять поворот налево сразу по трем полосам на выезд из города в юго-восточном направлении. Кроме того, после реализации проекта будет увеличена ширина проезжей части на одном из участков дороги и радиусы поворотов», — сказал заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов.

Данные изменения не отменят возможность поворота направо с ул. Ставропольской на ул. им. Селезнева и с ул. им. Селезнева на ул. Ставропольскую в сторону ул. Старокубанской, сообщает официальный сайт Краснодарского края.

Новый переезд через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева с пропускной способностью порядка 2400 автомобилей в час позволит значительно снизить интенсивность движения транспорта и повысить пропускную способность на кольце. Уменьшится и время в пути на выезде из центральной части города. В рамках реконструкции переезда будут перенесены проходящие там коммуникации и выполнено расширение проезжей части, из-за чего возникла необходимость удаления части зеленых насаждений — 40 деревьев.

После завершения работ в ближайший благоприятный для высадки деревьев период будет выполнено компенсационное озеленение данного участка в количестве не менее количества убранных зеленых насаждений.

«ФедералПресс» напоминает, что участок с реконструируемым коллектором на улице Горной благоустроят до осени.

Комментарии
1
Александр Александр
такое впечатление ,что автор статьи вообще живет в Буэнос-Айресе -более приземленно напишите ,где эта развязка будет и дата начала и завершения работ?
Старокбуанксое кольцо -больная тема для нас .А за кольцом -на выезд уже нужно строить воздушный мост до хутора Ленина -а так смысла нет-там уже настроено сто светофоров ,и особенно въезд в Гидрострой -катастрофа утром ,вечером особенно .Это еще там будет построено около 45 многоэтажек в районе пасчаного берега кубани
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