Участки федеральных дорог ремонтируют в Братском и Аларском районах
Работы по ремонту двух участков федеральных дорог начались в Иркутской области.
Работы по ремонту двух участков федеральных дорог начались в Иркутской области.
В Иркутской области началось устройство защитных слоев покрытия из открытой битумоминеральной смеси на участке автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (км 218+700 — км 224+320, км 231+951 — км 240+603) в Братском районе, а также на участке автодороги Р-255 «Сибирь» (км 1702+ 000 — км 1714+000) в Аларском районе. Как сообщает 29 мая 2017 года
Движение по дороге возможно сразу после уплотнения защитного слоя, снижается уровень шума при движении автомобиля. Высокий коэффициент сцепления обеспечивает повышенную безопасность дорожного движения и комфортность проезда автомобилистов.
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в 2017 году проведёт работы по устройству слоев износа на 70,168 км автомобильных дорог федерального значения. На таких участках установят новые дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку и укрепят обочины.
ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит владельцев автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также следовать дорожным знакам в местах проведения работ.