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10:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Участки федеральных дорог ремонтируют в Братском и Аларском районах

Работы по ремонту двух участков федеральных дорог начались в Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области началось устройство защитных слоев покрытия из открытой битумоминеральной смеси на участке автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (км 218+700 — км 224+320, км 231+951 — км 240+603) в Братском районе, а также на участке автодороги Р-255 «Сибирь» (км 1702+ 000 — км 1714+000) в Аларском районе. Как сообщает 29 мая 2017 года пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье», эта технология позволяет увеличить межремонтный срок и продлить срок службы дорожного покрытия.

Движение по дороге возможно сразу после уплотнения защитного слоя, снижается уровень шума при движении автомобиля. Высокий коэффициент сцепления обеспечивает повышенную безопасность дорожного движения и комфортность проезда автомобилистов.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в 2017 году проведёт работы по устройству слоев износа на 70,168 км автомобильных дорог федерального значения. На таких участках установят новые дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку и укрепят обочины.

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит владельцев автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также следовать дорожным знакам в местах проведения работ.

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