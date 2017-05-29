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11:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

На Новороссийском рынке в Волгограде установят три торговые галереи

Три торговые галереи установят взамен демонтированных на Новороссийском рынке торговых павильонов в центре Волгограда.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специалисты АО «Волгоградгоргаз» обнаружили с помощью специального устройства две ветки газопровода среднего низкого давления под площадкой, на которой ранее стояли снесенные торговые павильоны. По законодательству на четырехметровой полосе земли вблизи проходящего газопровода запрещается размещение объектов, строительство и земляные работы на глубину более 0,3 метра.

По словам властей, новые торговые галереи будут установлены на улице Новороссийской ближе к проезжей части, чем демонтированные киоски, в безопасном месте.

На вопрос о том, почему чиновники не предложили торговцам снесенных павильонов просто передвинуть их киоски и сделать их внешний вид подобающим, районные власти заявили, что на момент принятия решения о сносе объектов в 2016 году договоры аренды земель с предпринимателями были расторгнуты и те фактически находились на улице Новороссийской незаконно. Поэтому скоро будет объявлен конкурс на право размещения здесь торговых галерей.

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