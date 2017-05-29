В порту Балтийска задержали 38 тонн фарша сурими из Вьетнама
В порту Балтийска задержали две партии рыбного фарша сурими. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В порту Балтийска задержали две партии рыбного фарша сурими. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Груз общим весом 38 тонн прибыл в область из Вьетнама. При проведении контроля специалисты ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. В
Выпуск товара приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Вьетнама.