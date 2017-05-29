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11:32 (мск), источник: Калининград.Ru

В порту Балтийска задержали 38 тонн фарша сурими из Вьетнама

В порту Балтийска задержали две партии рыбного фарша сурими. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Калининград.Ru

Груз общим весом 38 тонн прибыл в область из Вьетнама. При проведении контроля специалисты ведомства выявили нарушения ветеринарных требований. В пресс-службе пояснили, что по обеим партиям отсутствовало предварительное уведомление.

Выпуск товара приостановили до получения разъяснений от государственной ветслужбы Вьетнама.

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