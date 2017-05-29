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11:15 (мск), источник: Вести Приморье

Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 км дорог. Общая площадь асфальтирования составит более 248,5 тысяч квадратных метров.

Администрация Владивостока проводит аукционы на ремонт городских улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог. Общая площадь асфальтирования составит более 248,5 тысяч квадратных метров. Соответствующие аукционы размещены еще в начале мая на «Единой электронной торговой площадке». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, как только поступило уведомление по расчётам между бюджетами, на единой электронной торговой площадке разместили извещение о проведении аукционов. Итоги электронных торгов подведут 13 июня, после чего будут заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Планируется капитально отремонтировать улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по ул. Фадеева и от дома № 42-а до дома № 53 по ул. Фадеева).

На всех участках будет проведён капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров, примыканий и других элементов дорожной инфраструктуры.

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